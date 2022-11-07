https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiya-usilit-podderzhku-abkhazskoy-molodezhi-1042510191.html

Россия усилит поддержку абхазской молодежи

Россия усилит поддержку абхазской молодежи

Совместные проекты будут реализованы при поддержке Президента Абхазии. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T16:20+0300

2022-11-07T16:20+0300

2022-11-07T16:20+0300

в абхазии

россия

абхазия

инал ардзинба

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037632172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca289ace873b4b549aab637cd4871366.jpg

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Платформа "Будущее Абхазии" и "Россия - страна возможностей" организация подписали соглашение об усилении поддержки абхазской молодежи, сообщает Медиацентр МИД республики.Со стороны Абхазии документ подписал глава МИД Инал Ардзинба, со стороны России - директор Высшей школы госуправления при РАНХиГС, гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров."Подписанное сегодня соглашение - это систематизация нашего взаимодействия в сфере поддержки молодежи", - заявил Инал Ардзинба в интервью телеканалу "Россия-1".Сообщается, что документ расширяет сотрудничество по поддержке абхазской молодежи с точки зрения проведения конкурса "Гордость Абхазии", организации различных стажировок и обучения граждан Абхазии в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/molodym-dorogu-kto-stal-gordostyu-abkhazii-1042187891.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, инал ардзинба, мид абхазии