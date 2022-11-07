https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiya-usilit-podderzhku-abkhazskoy-molodezhi-1042510191.html
Россия усилит поддержку абхазской молодежи
Россия усилит поддержку абхазской молодежи
Совместные проекты будут реализованы при поддержке Президента Абхазии. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T16:20+0300
2022-11-07T16:20+0300
2022-11-07T16:20+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Платформа "Будущее Абхазии" и "Россия - страна возможностей" организация подписали соглашение об усилении поддержки абхазской молодежи, сообщает Медиацентр МИД республики.Со стороны Абхазии документ подписал глава МИД Инал Ардзинба, со стороны России - директор Высшей школы госуправления при РАНХиГС, гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров."Подписанное сегодня соглашение - это систематизация нашего взаимодействия в сфере поддержки молодежи", - заявил Инал Ардзинба в интервью телеканалу "Россия-1".Сообщается, что документ расширяет сотрудничество по поддержке абхазской молодежи с точки зрения проведения конкурса "Гордость Абхазии", организации различных стажировок и обучения граждан Абхазии в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/molodym-dorogu-kto-stal-gordostyu-abkhazii-1042187891.html
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россия, абхазия, инал ардзинба, мид абхазии
россия, абхазия, инал ардзинба, мид абхазии
Россия усилит поддержку абхазской молодежи
Совместные проекты будут реализованы при поддержке Президента Абхазии.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Платформа "Будущее Абхазии" и "Россия - страна возможностей" организация подписали соглашение об усилении поддержки абхазской молодежи, сообщает
Медиацентр МИД республики.
Со стороны Абхазии документ подписал глава МИД Инал Ардзинба, со стороны России - директор Высшей школы госуправления при РАНХиГС, гендиректор "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"Подписанное сегодня соглашение - это систематизация нашего взаимодействия в сфере поддержки молодежи", - заявил Инал Ардзинба в интервью телеканалу "Россия-1".
Сообщается, что документ расширяет сотрудничество по поддержке абхазской молодежи с точки зрения проведения конкурса "Гордость Абхазии", организации различных стажировок и обучения граждан Абхазии в России.