https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/sotrudniki-gso-abkhazii-proveli-ucheniya-s-rezervistami-1042511503.html

Сотрудники ГСО Абхазии провели учения с резервистами

Сотрудники ГСО Абхазии провели учения с резервистами

За ходом учений, состоявших из теоретического инструктажа и практической части, наблюдал глава ведомства, полковник Дмитрий Дбар. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T18:03+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Сотрудники Государственной службы охраны Абхазии провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты, сообщает пресс-служба ГСО.По словам начальника ГСО Дмитрия Дбар, наиболее эффективными эти учения становятся тогда, когда проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой.Свои навыки обращения с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера.Учения были частью комплексных мероприятий боевой подготовки и проводились с целью повышения мобилизационной готовности граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glavnyy-chetverg-barateliya-o-sborakh-rezervistov-v-gulrypshskom-rayone-abkhazii--1042157551.html

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