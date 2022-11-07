https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/sotrudniki-gso-abkhazii-proveli-ucheniya-s-rezervistami-1042511503.html
Сотрудники ГСО Абхазии провели учения с резервистами
Сотрудники ГСО Абхазии провели учения с резервистами
За ходом учений, состоявших из теоретического инструктажа и практической части, наблюдал глава ведомства, полковник Дмитрий Дбар. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T18:03+0300
2022-11-07T18:03+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Сотрудники Государственной службы охраны Абхазии провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты, сообщает пресс-служба ГСО.По словам начальника ГСО Дмитрия Дбар, наиболее эффективными эти учения становятся тогда, когда проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой.Свои навыки обращения с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера.Учения были частью комплексных мероприятий боевой подготовки и проводились с целью повышения мобилизационной готовности граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/glavnyy-chetverg-barateliya-o-sborakh-rezervistov-v-gulrypshskom-rayone-abkhazii--1042157551.html
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абхазия, новости, гсо абхазии
абхазия, новости, гсо абхазии
Сотрудники ГСО Абхазии провели учения с резервистами
За ходом учений, состоявших из теоретического инструктажа и практической части, наблюдал глава ведомства, полковник Дмитрий Дбар.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Сотрудники Государственной службы охраны Абхазии провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты, сообщает пресс-служба ГСО.
По словам начальника ГСО Дмитрия Дбар, наиболее эффективными эти учения становятся тогда, когда проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Свои навыки обращения с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера.
Учения были частью комплексных мероприятий боевой подготовки и проводились с целью повышения мобилизационной готовности граждан.