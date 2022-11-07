https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/tretiy-chelovek-pogib-posle-obrusheniya-balkona-v-sochi-1042502153.html

Третий человек погиб после обрушения балкона в Сочи

Третий человек погиб после обрушения балкона в Сочи

Двое людей, стоявших на балконе, 60-летний мужчина и 37-летняя женщина, скончались на месте. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Число погибших после обрушения балкона в Сочи выросло до трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК по Краснодарскому краю.Балкон на четвертом этаже пятиэтажки, расположенной по улице Донской в Сочи, обвалился накануне вечером. На балконе находились трое человек.По информации сочинской мэрии, дом был построен в 1958 году и не находился в аварийном состоянии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/sledstvennyy-komitet-nachal-proverku-po-faktu-gibeli-dvukh-chelovek-v-sochi--1042494632.html

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