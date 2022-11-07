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ВЛ "Ачгуара" будет отключена 8 ноября
ВЛ "Ачгуара" будет отключена 8 ноября
Причиной отключения линии "Ачгуара" станут ремонтные работы. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T13:35+0300
2022-11-07T13:35+0300
2022-11-07T13:35+0300
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Завтра, 8 ноября, будет отключена воздушная линия электропередач "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Авария на ВЛ "Ачгуара" произошла утром, 1 ноября. Из-за этого без света осталась большая часть Абхазии. По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, основной причиной аварии стало прекращение перетока электроэнергии из России, который должен был продолжаться до 15 ноября - до момента окончания ремонтных работ на линии. Из-за этого было заменено 24 километра провода из запланированных 32.Второй причиной было названо то, что у энергетиков не осталось времени на тестирование проведенных работ, линия запускалась в экстренном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-zayavila-chto-dengi-za-remont-vl-achguara-esche-ne-byli-vyplacheny-1042458172.html
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абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
ВЛ "Ачгуара" будет отключена 8 ноября
Причиной отключения линии "Ачгуара" станут ремонтные работы.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Завтра, 8 ноября, будет отключена воздушная линия электропередач "Ачгуара", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Света не будет шесть часов, с 11:00 до 17:00.
Авария на ВЛ "Ачгуара" произошла утром, 1 ноября. Из-за этого без света осталась большая часть Абхазии.
По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, основной причиной аварии стало прекращение перетока электроэнергии из России, который должен был продолжаться до 15 ноября - до момента окончания ремонтных работ на линии. Из-за этого было заменено 24 километра провода из запланированных 32.
Второй причиной было названо то, что у энергетиков не осталось времени на тестирование проведенных работ, линия запускалась в экстренном режиме.