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Жительницу Очамчыры приговорили к девяти годам заключения за убийство
Жительницу Очамчыры приговорили к девяти годам заключения за убийство
Уроженку Очамчыры Раду Квеквескири подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии. 07.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-07T15:09+0300
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Гулрыпшский суд приговорил 19-летнюю жительницу Очамчыры Раду Квеквескири к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.На четвертом этаже здания Квеквескири за полчаса сделала 679 фотографий Такаишвили. После этого, когда он стоял к ней спиной, она, осознавая, что ее действия могут привести к смерти Такаишвили, столкнула его вниз.Азамат Такаишвили скончался на месте, а Квеквескири покинула место преступления. Его тело в подвале санатория обнаружили российские туристы.Сообщается, что на суде Рада Квеквескири своей вины не признала, хотя ранее, во время предварительного следствия, давала признательные показания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/zhitel-dzyguty-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ubiystve-alkhasa-maliya-1042373598.html
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новости, абхазия, суд, генеральная прокуратура абхазии
Жительницу Очамчыры приговорили к девяти годам заключения за убийство
Уроженку Очамчыры Раду Квеквескири подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Гулрыпшский суд приговорил 19-летнюю жительницу Очамчыры Раду Квеквескири к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное убийство, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
По версии следствия, Квеквескири предложила своему знакомому, Азамату Такаишвили встретиться в заброшенном здании санатория имени Смецкого в Гулрыпше, чтобы пофотографировать его для аватарки.
На четвертом этаже здания Квеквескири за полчаса сделала 679 фотографий Такаишвили. После этого, когда он стоял к ней спиной, она, осознавая, что ее действия могут привести к смерти Такаишвили, столкнула его вниз.
Азамат Такаишвили скончался на месте, а Квеквескири покинула место преступления. Его тело в подвале санатория обнаружили российские туристы.
Сообщается, что на суде Рада Квеквескири своей вины не признала, хотя ранее, во время предварительного следствия, давала признательные показания.