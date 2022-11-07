https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/zhitelnitsu-ochamchyry-prigovorili-k-devyati-godam-zaklyucheniya-za-ubiystvo-1042506863.html

Жительницу Очамчыры приговорили к девяти годам заключения за убийство

Жительницу Очамчыры приговорили к девяти годам заключения за убийство

Уроженку Очамчыры Раду Квеквескири подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии. 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T15:09+0300

2022-11-07T15:09+0300

2022-11-07T15:09+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Гулрыпшский суд приговорил 19-летнюю жительницу Очамчыры Раду Квеквескири к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за умышленное убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.На четвертом этаже здания Квеквескири за полчаса сделала 679 фотографий Такаишвили. После этого, когда он стоял к ней спиной, она, осознавая, что ее действия могут привести к смерти Такаишвили, столкнула его вниз.Азамат Такаишвили скончался на месте, а Квеквескири покинула место преступления. Его тело в подвале санатория обнаружили российские туристы.Сообщается, что на суде Рада Квеквескири своей вины не признала, хотя ранее, во время предварительного следствия, давала признательные показания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/zhitel-dzyguty-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ubiystve-alkhasa-maliya-1042373598.html

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