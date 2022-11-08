https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/abonentam-vl-achguara-elektrichestvo-budut-podavat-s-ogranicheniyami-1042530700.html
Абонентам ВЛ "Ачгуара" электричество будут подавать с ограничениями
Абонентам ВЛ "Ачгуара" электричество будут подавать с ограничениями
График ограничений на подачу света будет опубликован в среду, 9 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T19:37+0300
2022-11-08T19:37+0300
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Потребителям, подключенным к воздушной линии "Ачгуара", электричество будет подаваться с ограничениями, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".График отключений, которые будут действовать до того, как проблемы будут устранены, будет опубликован завтра.Ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" идут с 1 ноября, после аварии. Сегодня, 8 ноября, линия была отключена шесть часов. Ранее исполняющий обязанности главного инженера "Черноморэнерго" Руслан Кварчия в интервью радио Sputnik заявил, что после окончания ремонтных работ на линии "Ачгуара" 8 ноября ограничения на подачу электроэнергии должны быть сняты.При этом, добавил он, работы, приостановленные из-за приостановки перетока из России, будут продолжены - энергетикам нужно заменить около 8 километров старого провода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/chernomorenergo-rasskazalo-kogda-prekratyatsya-otklyucheniya-sveta-1042508118.html
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абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия, новости, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Абонентам ВЛ "Ачгуара" электричество будут подавать с ограничениями
График ограничений на подачу света будет опубликован в среду, 9 ноября.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Потребителям, подключенным к воздушной линии "Ачгуара", электричество будет подаваться с ограничениями, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"Тестовое включение ВЛ "Ачгуара", выявило проблемные участки на данной линии. Электроэнергия потребителям этой линии будет подаваться с ограничениями," - говорится в сообщении.
График отключений, которые будут действовать до того, как проблемы будут устранены, будет опубликован завтра.
Ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" идут с 1 ноября, после аварии. Сегодня, 8 ноября, линия была отключена шесть часов.
Ранее исполняющий обязанности главного инженера "Черноморэнерго" Руслан Кварчия в интервью радио Sputnik заявил, что после окончания ремонтных работ на линии "Ачгуара" 8 ноября ограничения на подачу электроэнергии должны быть сняты.
При этом, добавил он, работы, приостановленные из-за приостановки перетока из России, будут продолжены - энергетикам нужно заменить около 8 километров старого провода.