https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/chernomorenergo-rasskazalo-kogda-prekratyatsya-otklyucheniya-sveta-1042508118.html

"Черноморэнерго" рассказало, когда прекратятся отключения света

"Черноморэнерго" рассказало, когда прекратятся отключения света

Работы по ремонту высоковольтной линии "Ачгуара" начались 1 октября, на время ремонтных работ был запрошен переток электричества из России, так как было... 07.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-07T16:00+0300

2022-11-07T16:00+0300

2022-11-07T16:00+0300

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СУХУМ,7 нояб – Sputnik. После окончания ремонтных работ на линии "Ачгуара" 8 ноября ограничения на подачу электроэнергии должны быть сняты, рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главного инженера "Черноморэнерго" Руслан Кварчия."За два дня до окончания перетока мы начали срочно осуществлять присоединение шлейфов. И уже когда переток прекратился, мы поставили под нагрузку линию "Ачгуара". Линия была включена без опробования. Обычно линию включают, смотрят места, где габариты нарушены и проводят работы по устранению недоделок", - объяснил он.Он подчеркнул, что новый провод легче, его механическая нагрузка на опоры меньше и он более высокотемпературный – он выдерживает температуру до +150 градусов, в то время как старый выдерживал только 90 градусов."Проблема возникла потому что не было времени полностью протестировать линию. Надо было включить, нагрузить, отключить и потом устранять проблемные места – заниматься наладкой линии. Так быстро включать линию под номинальную нагрузку 260 мегаватт нельзя", - объяснил он.8 ноября на двух проблемных участках линии планируются ремонтные работы, из-за чего "Ачгуара" будет отключена с 11:00 до 17:00. Как только ремонт будет завершен, пояснил Кварчия, линия будет загружена на полную мощность - 260 мегаватт."Но работы будут продолжаться – около 7-8 километров провода еще надо будет заменить. Сроки продолжения работ будут известны, когда будет согласована организация перетока –мы же должны будем отключить линию и всю мощность подать из России на определенное время. Как вопросы будут решены, будут продолжены работы по замене провода и устранению проблемных участков", - добавил он.По словам Кварчия, на продолжение работ по замене проводов и устранению проблемных участков понадобится около 20 дней, с учетом того, что погода может измениться.Исполняющий обязанности главного инженера "Черноморэнерго" добавил, что сейчас у абонентов, питающихся от ВЛ "Ачгуара", подача электричества прекращается через каждые четыре часа на час.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/kvarchiya-rasskazal-o-rabotakh-na-linii-achguara-i-otklyucheniyakh-elektrichestva--1042506052.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/ozgan-provedet-peregovory-s-minenergo-rossii-o-novom-peretoke-elektrichestva-1042455805.html

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абхазия, черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости