https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/bolee-dvukh-tysyach-narusheniy-pdd-vyyavili-sotrudniki-gai-abkhazii-za-nedelyu-1042516505.html

Более двух тысяч нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

Более двух тысяч нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

Усиленные ротационные рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T16:48+0300

2022-11-08T16:48+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2259 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД были задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-v-krupnom-dtp-v-sukhume-1042436115.html

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