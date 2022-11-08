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Более двух тысяч нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Более двух тысяч нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Усиленные ротационные рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2259 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД были задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-v-krupnom-dtp-v-sukhume-1042436115.html
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абхазия, новости, гаи, мвд абхазии

Более двух тысяч нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

16:48 08.11.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукНочной рейд
Ночной рейд - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Усиленные ротационные рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2259 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.

223 протокола были составлены за нарушение правил тонирования стеков, 170 – за управление машиной в нетрезвом состоянии. Восемь машин были поставлены на служебные стоянки.

В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД были задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.
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