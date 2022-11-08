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Глава МИД Абхазии посетил иранское посольство в Москве

Глава МИД Абхазии посетил иранское посольство в Москве

Глава МИД Абхазии отбыл в Москву с рабочим визитом 7 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T18:00+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил посольство Ирана в Москве, сообщает Медиацентр МИД.Ардзинба также передал слова сочувствия иранскому народу от президента Абхазии Аслана Бжания и оставил запись в книге соболезнований.По словам главы МИД, Абхазия с большим интересом относится к Ирану и отслеживает работу формата 3+3, который объединяет Иран, Турцию, Россию и республики Закавказья.Ранее сегодня Ардзинба встретился с югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым, с которым обсудил вопросы межгосударственного взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий и ситуацию в регионе Южного Кавказа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-mid-yuzhnoy-osetii-v-moskve-1042522220.html

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