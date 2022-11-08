https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/inal-ardzinba-vstretilsya-s-glavoy-mid-yuzhnoy-osetii-v-moskve-1042522220.html

Инал Ардзинба встретился с главой МИД Южной Осетии в Москве

Инал Ардзинба встретился с главой МИД Южной Осетии в Москве

Глава абхазского внешнеполитического ведомства отбыл в Москву с рабочим визитом 7 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T14:22+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со своим югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым, сообщает медиацентр МИД.В ходе встречи Инал Ардзинба подчеркнул, что Абхазия поддерживает участие Южной Осетии в формирующемся механизме консультаций на уровне внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Сирии, и отметил, что этот механизм нужен для активизации решения торгово-экономических и гуманитарных вопросов.Инал Ардзинба прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 7 ноября. В рамках визита у министра запланирован ряд встреч с представителями российских госструктур.Накануне глава МИД Абхазии встретился с директором Высшей школы госуправления РАНХиГС, генеральным директором "Россия — страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, с которым подписал соглашение, касающееся поддержки российской стороной абхазской молодежи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiya-usilit-podderzhku-abkhazskoy-molodezhi-1042510191.html

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