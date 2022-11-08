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Инал Ардзинба встретился с главой МИД Южной Осетии в Москве
Инал Ардзинба встретился с главой МИД Южной Осетии в Москве
Глава абхазского внешнеполитического ведомства отбыл в Москву с рабочим визитом 7 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T14:22+0300
2022-11-08T14:22+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со своим югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым, сообщает медиацентр МИД.В ходе встречи Инал Ардзинба подчеркнул, что Абхазия поддерживает участие Южной Осетии в формирующемся механизме консультаций на уровне внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Сирии, и отметил, что этот механизм нужен для активизации решения торгово-экономических и гуманитарных вопросов.Инал Ардзинба прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 7 ноября. В рамках визита у министра запланирован ряд встреч с представителями российских госструктур.Накануне глава МИД Абхазии встретился с директором Высшей школы госуправления РАНХиГС, генеральным директором "Россия — страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, с которым подписал соглашение, касающееся поддержки российской стороной абхазской молодежи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/rossiya-usilit-podderzhku-abkhazskoy-molodezhi-1042510191.html
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абхазия, инал ардзинба, мид абхазии, новости, южная осетия
абхазия, инал ардзинба, мид абхазии, новости, южная осетия
Инал Ардзинба встретился с главой МИД Южной Осетии в Москве
14:22 08.11.2022 (обновлено: 14:56 08.11.2022)
Глава абхазского внешнеполитического ведомства отбыл в Москву с рабочим визитом 7 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik
. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со своим югоосетинским коллегой Ахсаром Джиоевым, сообщает
медиацентр МИД.
"Стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия, текущее состояние Женевских дискуссий, а также военно-политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа", – говорится в сообщении.
В ходе встречи Инал Ардзинба подчеркнул, что Абхазия поддерживает участие Южной Осетии в формирующемся механизме консультаций на уровне внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Сирии, и отметил, что этот механизм нужен для активизации решения торгово-экономических и гуманитарных вопросов.
Инал Ардзинба прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 7 ноября. В рамках визита у министра запланирован ряд встреч с представителями российских госструктур.
Накануне глава МИД Абхазии встретился с директором Высшей школы госуправления РАНХиГС, генеральным директором "Россия — страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, с которым подписал соглашение, касающееся поддержки российской стороной абхазской молодежи.