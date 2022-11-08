https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/gudautskaya-ritsa-vyigrala-kubok-abkhazii-po-futbolu-1042531091.html

Гудаутская "Рица" выиграла Кубок Абхазии по футболу

Гудаутская "Рица" выиграла Кубок Абхазии по футболу

Финальная игра Кубка Абхазии по футболу состоялась на столичном стадионе "Динамо". 08.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутская " Рица" выиграла Кубок Абхазии по футболу обыграв столичный "Нарт" со счетом 4:2. В надежде отыграться "Рица" пошла вперед и создала несколько моментов у ворот соперников. Однако сравнять счет в первом тайме не удалось, он завершился с минимальным преимуществом "Нарта". В начале второго тайма футболист "Рицы" имел возможность выйти один на один с вратарем, однако голкипер сумел перехватить мяч. Уже в следующей атаке гудаутской команде удалось сравнять счет, гол в свой актив записал Энри Мукба. Далее игра проходила на равных - обе команды периодически создавали острые моменты. В одной из таких атак столичные футболисты снова вышли вперед, гол забил Инал Чкадуа. В последнюю минуту добавленного времени "Рице" удалось сравнять счет - мяч со штрафного удара забил Виктор Пимпия. Он же по итогам матча был признан лучшим игроком. После забитого мяча прозвучал свисток судьи - основное время матча закончилось. Для того чтобы определить победителя понадобились два дополнительных тайма по 15 минут. В начале первого дополнительного тайма гудаутцы впервые за матч стали вести в счете - мяч забил Айнар Гамисония. Радость болельщиков "Рицы" была недолгой - судья отменил взятие ворот, посчитав что в этом игровом эпизоде было нарушение правил. Однако спустя несколько минут "Рица" смогла забить мяч - в этот раз отличился Леон Айба. Уже во втором дополнительном тайме "Рица" закрепила свой успех забив еще один гол, так счет стал 4:2. Таким образом, по итогам матча гудаутская команда к чемпионству в национальном первенстве в этом году добавила победу и в Кубке. В последний раз "Рица" становилась обладательницей Кубка страны в 2015 году, "Нарт" побеждал в 2019 году. Прошлогодним победителем Кубка страны была команда "Гагра".

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