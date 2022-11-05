https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/yunye-futbolisty-iz-ertsakhu-vyigrali-mezhdunarodnyy-turnir-v-novorossiyske-1042463622.html

Юные футболисты из "Ерцаху" выиграли международный турнир в Новороссийске

Юные футболисты из "Ерцаху" выиграли международный турнир в Новороссийске

Футболисты из Абхазии провели шесть игр на Международном турнире по футболу "БУТКАП" и во всех одержала уверенные победы. 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T17:13+0300

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/05/1042463735_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_b7957d1942bfa4fad33b759b1a9c01bc.jpg

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные футболисты детско-юношеской спортивной школы города Очамчыра заняли первое место на Международном турнире по футболу " БУТКАП" среди детей 2010 года рождения. Об этом сообщает Отдел молодежи и спорта при Администрации Очамчырского района.Встреча с "Авангардом" из Ростова закончилась в пользу абхазских футболистов со счетом 4:0, матч с командой "Строитель" из Каменск-Шахтинска, также завершился со счетом 4:2 в пользу "Ерцаху".Затем команда победила футболистов краснодарского "Патриота" с разгромным счетом 7:1. В следующей игре "Ерцаху" одолел новороссийскую команду "К8-Метеор" со счетом 4:1. Но рекорд по забитым голам абхазские спортсмены продемонстрировали в матче с командой с другой командой из Новороссийска - "К82-Метеор". Эта игра завершилась со счетом 11:0.В финале турнира "Ерцаху" снова играл с "Авангардом" из Ростова и снова обыграл ростовчан уже со счетом 3:1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-otkrylsya-v-sukhume-1042418705.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/futbolnyy-klub-ritsa-stal-pobeditelem-chempionata-abkhazii-vpervye-za-20-let-1042100485.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, спорт