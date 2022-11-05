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Юные футболисты из "Ерцаху" выиграли международный турнир в Новороссийске
Юные футболисты из "Ерцаху" выиграли международный турнир в Новороссийске
Футболисты из Абхазии провели шесть игр на Международном турнире по футболу "БУТКАП" и во всех одержала уверенные победы. 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T17:05+0300
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СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные футболисты детско-юношеской спортивной школы города Очамчыра заняли первое место на Международном турнире по футболу " БУТКАП" среди детей 2010 года рождения. Об этом сообщает Отдел молодежи и спорта при Администрации Очамчырского района.Встреча с "Авангардом" из Ростова закончилась в пользу абхазских футболистов со счетом 4:0, матч с командой "Строитель" из Каменск-Шахтинска, также завершился со счетом 4:2 в пользу "Ерцаху".Затем команда победила футболистов краснодарского "Патриота" с разгромным счетом 7:1. В следующей игре "Ерцаху" одолел новороссийскую команду "К8-Метеор" со счетом 4:1. Но рекорд по забитым голам абхазские спортсмены продемонстрировали в матче с командой с другой командой из Новороссийска - "К82-Метеор". Эта игра завершилась со счетом 11:0.В финале турнира "Ерцаху" снова играл с "Авангардом" из Ростова и снова обыграл ростовчан уже со счетом 3:1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-otkrylsya-v-sukhume-1042418705.html
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Юные футболисты из "Ерцаху" выиграли международный турнир в Новороссийске
17:05 05.11.2022 (обновлено: 17:13 05.11.2022)
Футболисты из Абхазии провели шесть игр на Международном турнире по футболу "БУТКАП" и во всех одержала уверенные победы.
СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные футболисты детско-юношеской спортивной школы города Очамчыра заняли первое место на Международном турнире по футболу " БУТКАП" среди детей 2010 года рождения. Об этом сообщает Отдел молодежи и спорта при Администрации Очамчырского района.
Главный тренер команды Инал Пачулия сообщил Sputnik, что на турнире клуб "Ерцаху" провел шесть матчей.
Встреча с "Авангардом" из Ростова закончилась в пользу абхазских футболистов со счетом 4:0, матч с командой "Строитель" из Каменск-Шахтинска, также завершился со счетом 4:2 в пользу "Ерцаху".
Затем команда победила футболистов краснодарского "Патриота" с разгромным счетом 7:1. В следующей игре "Ерцаху" одолел новороссийскую команду "К8-Метеор" со счетом 4:1. Но рекорд по забитым голам абхазские спортсмены продемонстрировали в матче с командой с другой командой из Новороссийска - "К82-Метеор". Эта игра завершилась со счетом 11:0.
В финале турнира "Ерцаху" снова играл с "Авангардом" из Ростова и снова обыграл ростовчан уже со счетом 3:1.