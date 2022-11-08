https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/nabiullina-bankovskaya-sistema-rossii-vyderzhala-shoki-2022-goda-1042515351.html

Набиуллина: банковская система России выдержала шоки 2022 года

Набиуллина: банковская система России выдержала шоки 2022 года

На заседании в Госдуме рассматривается проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T10:49+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Глава Центрального Банка России Эльвина Набиуллина заявила, что российская банковская система хорошо выдержала шоки 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Набиуллиной на совместном заседании комитетов Госдумы.При этом Набиуллина призвала не преуменьшать влияние санкций как на российскую, так и на мировую экономику. Она добавила, что на состояние глобальной экономики и, соответственно, на спрос на товары российского экспорта власти повлиять не могут.Глава Центробанка добавила, что санкции меняют географию российского импорта и экспорта, требуют появления новых внешнеэкономических связей, а экономика сейчас проходит через период структурной трансформации.Начало специальной военной операции на Украине привело к тому, что западные страны наложили на Россию беспрецедентное количество санкций. Цель их ввода - уничтожение российской экономики и российской банковской системы, на которую пришелся основной удар.В свою очередь, Россия ввела ряд ответных санкций против недружественных стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/led-tronulsya-kakie-shoki-zhdut-mirovuyu-ekonomiku-1042467676.html

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