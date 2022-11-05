https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/led-tronulsya-kakie-shoki-zhdut-mirovuyu-ekonomiku-1042467676.html

Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

Усугубление политической ситуации в мире приводит и к ускорению экономического кризиса - новый виток глобального падения экономики предрекают уже к началу... 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T20:26+0300

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Прогнозы относительно состояния дел в мировой экономике в большинстве своем негативные: экономисты предрекают в 2023 году новый виток глобальной рецессии и тотального роста цен. Есть ли шанс всего этого избежать и к чему готовиться развитым и развивающимся странам для агентства экономической информации "Прайм" разбиралась Татьяна Шмелева.Президент ВБ Дэвид Малпасс констатирует замедление целого ряда ведущих экономик. Следом идет обесценивание валют развивающихся стран и, как следствие, рост их госдолга, номинированного, как правило, в американских денежных единицах.Увеличение учетных ставок ведущими центробанками мира влечет дополнительную нагрузку на бедные страны. Наконец, главный экономический тренд 2022 года — инфляция — рискует остаться таковым и в новом году: чем беднее экономика каждой отдельно взятой страны, тем тяжелее будут последствия для всех."Букет" трудностей будет разнообразным, предупреждает Малпасс, и затронет все сферы жизни, начиная от энергетики и промышленности и заканчивая образованием и наукой. Проблемы с сельским хозяйством на фоне дефицита удобрений повлекут за собой голод для еще большего числа людей.Известный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, также заявил агентству Bloomberg о том, что совсем скоро мировая экономика окажется в еще более ужасной ситуации, чем в семидесятых годах, поскольку стагфляция будет идти рука об руку с долговым кризисом.Пессимизм мировых грандов разделяют и опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин уверен, что в новом году прогнозы экономического роста будут пересматриваться только в худшую сторону."Октябрьские прогнозы МВФ говорят о более чем 25% вероятности того, что рост мировой экономики составит менее 2%. Еще не рецессия, но всё же существенное замедление. Столь низкие темпы роста наблюдались всего несколько раз с 1970-х", — отметил эксперт.По мнению Копейкина, если повышение процентных ставок центробанками западных стран будет идти по агрессивному сценарию (дабы снизить инфляцию внутри этих стран), то риски рецессии в мировой экономике от этого будут выше и выше, особенно в случае дальнейшего роста волатильности на финансовых рынках.Новый виток кризисаСоветник генерального директора "Открытие Инвестиции" по макроэкономике Сергей Хестанов напомнил, что мир сталкивается с кризисом каждые 7-12 лет, этот процесс цикличен."Если вспомнить недавнее прошлое, то это, соответственно, 1986-87-е годы, 1998 год, 2008 год, и, хотя пандемия коронавируса несколько сбила эту закономерность, где-то примерно с конца этого — начала следующего года весьма вероятно появление очередного циклического кризиса", — объяснил он.Основная интрига состоит в том, что циклический кризис может оказаться как относительно мягким, так и довольно жестким. Более того: иногда он может перерасти в структурный или трансформационный кризис. "Он подобен тому болезненному процессу перестройки советской экономики для работы в новых условиях, который как раз с 86-87 года и стартовал. Сейчас похожий по масштабу кризис возможен в результате сильного роста цен на энергоносители, прежде всего, в европейском регионе", — прогнозирует Хестанов.Соответственно, это может привести либо к сильному ужесточению денежно-кредитной политики, и, соответственно, спровоцирует жесткую рецессию, либо же повторится ситуация семидесятых годов прошлого века, которая получила название "стагфляция 70-х годов". Тогда одновременно почти десятилетие наблюдалась и высокая инфляция, и низкие темпы экономического роста, иногда небольшие положительные, иногда умеренно отрицательные.По мнению Хестанова, на данный момент точно предсказать, в какую сторону на развилке пойдет мировая экономика, довольно сложно. Но пока гораздо больше аргументов в пользу того, что ситуация будет развиваться по пути стагфляции 70-х годов. В пользу этого пути говорит неготовность западных политиков ужесточать процентные ставки, как того требуют центробанки в борьбе с инфляцией.Первые жертвыВ случае, если стагфляционный сценарий реализуется, в разных странах ситуация будет складываться по-разному. Уверенный рост экономики Китая, который становится все более важным для России торговым партнером, продолжится и в 2023 году, хотя и будет ниже, чем в прошлые годы, прогнозирует представитель ЦСР.Цены на драгоценные металлы будут определяться успехами в борьбе с инфляцией и состоянием основных финансовых рынков, в первую очередь, американского, добавил он. Ведь золото — защитный актив, спрос на который растет в период высокой неопределенности.В свою очередь, Хестанов выразил мнение, что только часть сырья подорожает (в частности, металлы), а вот энергоносители могут подешеветь. На какие-то товары снизится спрос, и они тоже начнут дешеветь. К последним можно отнести промышленные металлы. Продовольственные цены, скорее всего, покажут динамику чуть выше общей инфляции, по крайней мере, так было во время стагфляции 70-х годов.Эксперт не прогнозирует сильного снижения потребления. Будет снижаться не объем, а качество: те, кто не может позволить прежний уровень жизни, будет замещать потребности в экономичных сегментах или за счет распродаж."В общем-то, хорошо известное явление, которое в какой-то степени в Европе уже и происходит. До голода, естественно, дело не дойдет, но потребителю придется довольно сильно экономить", — подытожил Хестанов.У страха глаза великиИнвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, в свою очередь, придерживается мнения, что в глобальной рецессии, которая может произойти в 2023 году, ничего страшного нет, если она не будет сопровождаться разрушительным кризисом, а именно массовыми банкротствами и потерей населением сбережений. Но, по его оценкам, это маловероятно."Такие рецессии время от времени происходят, нынешняя вызвана расплатой за ультрамягкую монетарную политику развитых стран в период пандемии коронавируса, следствием которой стал неконтролируемый рост инфляции и запоздалые усилия регуляторов как-то справиться с ней", — считает Суверов.Он напомнил, что мировые фондовые рынки как опережающий индикатор отреагировали довольно сильным падением на угрозы рецессии уже в этом году. Если ФРС будет вынуждена поднять учётную ставку до 5-6% в 2023-м, то падение продолжится."Но пока, несмотря на номинальное повышение ставок, они остаются реально отрицательными с учетом инфляции. Таким образом, монетарная политика в целом остается мягкой, что скорее всего смягчит тяжесть вероятной рецессии и даст возможность избежать массовых банкротств, резюмировал Суверов.А как же Россия?Сейчас нет оснований думать, что динамика российской экономики сильно разойдется с глобальной. Хотя против страны ввели самый большой в санкционной истории блок экономических мер, пока назвать их разрушительными для экономики нельзя. Вот уже скоро ожидаются европейские санкции против российской нефти, в начале следующего года — против нефтепродуктов, но оценить степень их жесткости и, главное, эффект, сложно.Поэтому интрига, скорее всего, будет сохраняться довольно долго. Кроме того, воздействие этих санкций произойдет тоже не сразу, то есть даже если их примут в жестком варианте, то российская экономика их почувствует, как минимум через квартал, то есть, не ранее начала второго квартала следующего года. "Пока до сих пор динамика российской экономики не сильно отклоняется от динамики других крупных экономик, и мы не выглядим ни хуже и ни лучше с точки зрения большинства показателей", — сказал представитель "Открытия".Суверов в свою очередь добавил, что на Россию мировая рецессия будет влиять в первую очередь через цены на нефть и прочие сырьевые товары. В то же время он уверен, что финансовый сектор страны сохранит стабильность и кредитоспособность. "Проблемы могут быть с потребительским спросом, что станет причиной возможных банкротств некоторых ориентированных на него компаний малого и среднего бизнеса", — прогнозирует он.Представитель ЦСР считает, что продовольственные рынки, скорее всего, окажутся под давлением из-за меньшего объема экспортных поставок в Черноморском регионе."Это поддержит цены и соответственно экспортеров, таких как Россия, но добавит проблем бедным странам, сильно зависящим от импорта продовольствия и субсидирующих его потребление", — отмел он и добавил, что более серьезно на российскую экономику может повлиять снижение мирового спроса на нефть и газ, и, как следствие, цен на них."Складывающаяся ситуация требует продолжения проведения консервативной бюджетной политики, учитывающей такие риски", — подытожил эксперт.

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экономика, россия, в мире, финансы, доллары, рубль, мнение, авторы