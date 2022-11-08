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Найдено тело женщины, пропавшей в районе Хашупсинского каньона
Найдено тело женщины, пропавшей в районе Хашупсинского каньона
Поиски пропавшей жительницы Гагрского района, ушедшей в лес собирать грибы, велись с 5 ноября. 08.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-08T13:25+0300
2022-11-08T13:25+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Обнаружено тело женщины, пропавшей в районе Хашупсинского каньона, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Тело жительницы Гагры, разыскиваемой спасателями с 5 ноября в районе Хашупсинского каньона, обнаружено сегодня в 12:50," – говорится в сообщении.По предварительной версии, женщина сорвалась со стометрового обрыва.Жительница Гагрского района ушла в лес по грибы 4 ноября и не вернулась.МЧС Абхазии настоятельно рекомендует жителям республики быть осторожными, уходя в горы и леса. Нужно информировать близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221107/dvoikh-zabludivshikhsya-gribnikov-nashli-sotrudniki-mchs-abkhazii-1042503857.html
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абхазия, мчс абхазии
Найдено тело женщины, пропавшей в районе Хашупсинского каньона
13:25 08.11.2022 (обновлено: 13:44 08.11.2022)
Поиски пропавшей жительницы Гагрского района, ушедшей в лес собирать грибы, велись с 5 ноября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik.
Обнаружено тело женщины, пропавшей в районе Хашупсинского каньона, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
"Тело жительницы Гагры, разыскиваемой спасателями с 5 ноября в районе Хашупсинского каньона, обнаружено сегодня в 12:50," – говорится в сообщении.
По предварительной версии, женщина сорвалась со стометрового обрыва.
Жительница Гагрского района ушла в лес по грибы 4 ноября и не вернулась.
МЧС Абхазии настоятельно рекомендует жителям республики быть осторожными, уходя в горы и леса. Нужно информировать близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности.