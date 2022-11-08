https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/pochti-40-gruzin-ne-khotyat-vpuskat-rossiyan-v-gruziyu-do-vozvrascheniya-abkhazii-1042515621.html

Почти 40% жителей Грузии не хотят впускать россиян в страну до "возвращения" Абхазии

Почти 40% жителей Грузии не хотят впускать россиян в страну до "возвращения" Абхазии

17% респондентов хотели бы, что бы русские покинули Грузию, 13% приветствуют нахождение в стране россиян, остальные не дали ответа. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T11:30+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. По данным исследования Международного республиканского института (IRI), 38% граждан Грузии считают, что россиян нельзя впускать в страну до тех пор, пока территории Абхазии и Южной Осетии не войдут в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости.При этом, учитывая непростые отношения между Грузией и Россией, в безопасности чувствуют себя только 13% опрошенных, 36% - скорее в безопасности, чем в опасности, 37% - наоборот, а 12% четко сказали, что ощущают угрозу. При этом 14% респондентов поддерживают свободный въезд, 8% поддерживают регистрацию бизнеса для россиян, 5% поддерживают покупку недвижимости в Грузии гражданами России, а 4% опрошенных не ответили на вопрос.Исследование проводилось в Грузии в период с 13 сентября по 2 октября этого года, в нем приняли участие полторы тысячи человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/latipov-rasskazal-o-pravilakh-peresecheniya-abkhazo-gruzinskoy-granitsy-1042006919.html

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