https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-9-noyabrya-1042527492.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. В среду, 9 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии