https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/sud-priznal-nezakonnym-vozbuzhdenie-dela-za-khalatnost-v-otnoshenii-sotrudnikov-mvd-abkhazii-1042528562.html

Суд признал незаконным возбуждение дела за халатность в отношении сотрудников МВД Абхазии

Суд признал незаконным возбуждение дела за халатность в отношении сотрудников МВД Абхазии

Уголовное дело по части 1 статьи 295 Уголовного Кодекса Абхазии в отношении четырех милиционеров было возбуждено в июне этого года. 08.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-08T20:10+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал незаконным возбуждение уголовного дела за халатность в отношении четырех сотрудников милиции Аляса Гуния, Альберта Хутова, Романа Колбая и Дэниза Чабалурхва. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Ранее в сентябре Сухумский районный суд удовлетворил жалобу обвиняемых о незаконном возбуждении дела из-за "нарушения процессуального порядка и отсутствия признаков объективной стороны преступления".Уголовное дело в отношении четырех сотрудников МВД было возбуждено в июле этого года. По версии следствия, 4 июня у поста ГАИ "Учхоз" группа людей схватила и увезла в машине гражданина России Сонина С.А, а прибывшие на место сотрудники МВД не приняли активных мер по пресечению противоправных действий и не стали преследовать машину злоумышленников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/bolee-140-proverok-po-dolzhnostnym-prestupleniyam-provela-genprokuratura-abkhazii-1041611234.html

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