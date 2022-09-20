https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/bolee-140-proverok-po-dolzhnostnym-prestupleniyam-provela-genprokuratura-abkhazii-1041611234.html
Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии
Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии
Ведомство провело проверку законности и обоснованности процессуальных решений по сообщениям о совершении должностных преступлений, принятых органами... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T20:59+0300
2022-09-20T20:59+0300
2022-09-20T21:58+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Правоохранительные органы Абхазии провели 148 доследственных проверок, связанных с должностными преступлениями в период с 2017 по 2021 год. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сообщила на исполняющая обязанности начальника управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Эсмеральда Агрба.За 2017 год было зарегистрировано 16 сообщений о совершении должностных преступлений, за 2018 год – 30 сообщений, за 2019 год – также 30 сообщений, за 2020 год – 42 сообщения, за 2021 год - 30 сообщений.Агрба перечислила и категории преступлений. По ее словам, 36 материалов касаются злоупотребления должностными полномочиями, 27 – превышения должностных полномочий, 37 материалов – о служебном подлоге, 14 материалов – о незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, 18 материалов – о халатности.Среди нарушивших закон 45 человек - это должностные лица администраций городов и районов, 124 - сотрудники МВД, 11 - работники сферы образования. Также в список вошли десять сотрудников Министерства образования, восемь сотрудников Министерства юстиции, трое должностных лиц в сфере здравоохранения и одно должностное лицо госпредприятия.По словам Агрба, в 49 случаях основанием для проведения процессуальных проверок стали обращения граждан и организаций, в 39 случаях – материалы, поступившие в СГБ Абхазии. По рапорту следователя было проведено 29 проверок, по материалам из подразделений МВД Абхазии - 12, из суда, Парламента, Контрольной палаты, Нотариальной конторы и от Уполномоченного по правам человека было запрошено по одной проверке и по материалам, выделенным из уголовных дел, было проведено четыре проверки.Как отметила Агрба, проведенные мероприятия показали улучшения следственными органами качества процессуальных проверок по факту должностных преступлений."В материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах. Об этом свидетельствует отсутствие соответствующих указаний по материалам проверок, а также количество постановлений об отмене, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных Генеральной прокуратурой по результатам проведенного обобщения",- добавила она.Мероприятия были проведены Следственным управлением Генеральной прокуратуры во исполнение постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 28 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/perechisleny-fakty-korruptsii-v-gosorganakh-raskrytye-sgb-abkhazii-1041610665.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости
Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии
20:59 20.09.2022 (обновлено: 21:58 20.09.2022)
Ведомство провело проверку законности и обоснованности процессуальных решений по сообщениям о совершении должностных преступлений, принятых органами прокуратуры и предварительного следствия МВД с 2017 по 2021 год.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Правоохранительные органы Абхазии провели 148 доследственных проверок, связанных с должностными преступлениями в период с 2017 по 2021 год. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сообщила на исполняющая обязанности начальника управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Эсмеральда Агрба.
По ее словам, по 114 материалам из 148 проверок было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, по 19 делам - из-за отсутствия события преступления. В 15 случаях причиной стали нереабилирирующие обстоятельства, по девяти материалам было отказано из-за истечения срока давности уголовного преследования, по шести материалам - вследствие акта амнистии.
За 2017 год было зарегистрировано 16 сообщений о совершении должностных преступлений, за 2018 год – 30 сообщений, за 2019 год – также 30 сообщений, за 2020 год – 42 сообщения, за 2021 год - 30 сообщений.
Агрба перечислила и категории преступлений. По ее словам, 36 материалов касаются злоупотребления должностными полномочиями, 27 – превышения должностных полномочий, 37 материалов – о служебном подлоге, 14 материалов – о незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, 18 материалов – о халатности.
Среди нарушивших закон 45 человек - это должностные лица администраций городов и районов, 124 - сотрудники МВД, 11 - работники сферы образования. Также в список вошли десять сотрудников Министерства образования, восемь сотрудников Министерства юстиции, трое должностных лиц в сфере здравоохранения и одно должностное лицо госпредприятия.
По словам Агрба, в 49 случаях основанием для проведения процессуальных проверок стали обращения граждан и организаций, в 39 случаях – материалы, поступившие в СГБ Абхазии. По рапорту следователя было проведено 29 проверок, по материалам из подразделений МВД Абхазии - 12, из суда, Парламента, Контрольной палаты, Нотариальной конторы и от Уполномоченного по правам человека было запрошено по одной проверке и по материалам, выделенным из уголовных дел, было проведено четыре проверки.
Как отметила Агрба, проведенные мероприятия показали улучшения следственными органами качества процессуальных проверок по факту должностных преступлений.
"В материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах. Об этом свидетельствует отсутствие соответствующих указаний по материалам проверок, а также количество постановлений об отмене, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных Генеральной прокуратурой по результатам проведенного обобщения",- добавила она.
Мероприятия были проведены Следственным управлением Генеральной прокуратуры во исполнение постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 28 декабря.