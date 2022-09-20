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Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии
Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии
Ведомство провело проверку законности и обоснованности процессуальных решений по сообщениям о совершении должностных преступлений, принятых органами... 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T20:59+0300
2022-09-20T21:58+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Правоохранительные органы Абхазии провели 148 доследственных проверок, связанных с должностными преступлениями в период с 2017 по 2021 год. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сообщила на исполняющая обязанности начальника управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Эсмеральда Агрба.За 2017 год было зарегистрировано 16 сообщений о совершении должностных преступлений, за 2018 год – 30 сообщений, за 2019 год – также 30 сообщений, за 2020 год – 42 сообщения, за 2021 год - 30 сообщений.Агрба перечислила и категории преступлений. По ее словам, 36 материалов касаются злоупотребления должностными полномочиями, 27 – превышения должностных полномочий, 37 материалов – о служебном подлоге, 14 материалов – о незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, 18 материалов – о халатности.Среди нарушивших закон 45 человек - это должностные лица администраций городов и районов, 124 - сотрудники МВД, 11 - работники сферы образования. Также в список вошли десять сотрудников Министерства образования, восемь сотрудников Министерства юстиции, трое должностных лиц в сфере здравоохранения и одно должностное лицо госпредприятия.По словам Агрба, в 49 случаях основанием для проведения процессуальных проверок стали обращения граждан и организаций, в 39 случаях – материалы, поступившие в СГБ Абхазии. По рапорту следователя было проведено 29 проверок, по материалам из подразделений МВД Абхазии - 12, из суда, Парламента, Контрольной палаты, Нотариальной конторы и от Уполномоченного по правам человека было запрошено по одной проверке и по материалам, выделенным из уголовных дел, было проведено четыре проверки.Как отметила Агрба, проведенные мероприятия показали улучшения следственными органами качества процессуальных проверок по факту должностных преступлений."В материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах. Об этом свидетельствует отсутствие соответствующих указаний по материалам проверок, а также количество постановлений об отмене, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных Генеральной прокуратурой по результатам проведенного обобщения",- добавила она.Мероприятия были проведены Следственным управлением Генеральной прокуратуры во исполнение постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 28 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/perechisleny-fakty-korruptsii-v-gosorganakh-raskrytye-sgb-abkhazii-1041610665.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-goskomimuschestva-1041607548.html
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абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости
абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости

Более 140 проверок по должностным преступлениям провела Генпрокуратура Абхазии

20:59 20.09.2022 (обновлено: 21:58 20.09.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание генеральной прокуратуры
Здание генеральной прокуратуры - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ведомство провело проверку законности и обоснованности процессуальных решений по сообщениям о совершении должностных преступлений, принятых органами прокуратуры и предварительного следствия МВД с 2017 по 2021 год.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Правоохранительные органы Абхазии провели 148 доследственных проверок, связанных с должностными преступлениями в период с 2017 по 2021 год. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов сообщила на исполняющая обязанности начальника управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Эсмеральда Агрба.

По ее словам, по 114 материалам из 148 проверок было отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, по 19 делам - из-за отсутствия события преступления. В 15 случаях причиной стали нереабилирирующие обстоятельства, по девяти материалам было отказано из-за истечения срока давности уголовного преследования, по шести материалам - вследствие акта амнистии.

За 2017 год было зарегистрировано 16 сообщений о совершении должностных преступлений, за 2018 год – 30 сообщений, за 2019 год – также 30 сообщений, за 2020 год – 42 сообщения, за 2021 год - 30 сообщений.
Агрба перечислила и категории преступлений. По ее словам, 36 материалов касаются злоупотребления должностными полномочиями, 27 – превышения должностных полномочий, 37 материалов – о служебном подлоге, 14 материалов – о незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии, 18 материалов – о халатности.
Среди нарушивших закон 45 человек - это должностные лица администраций городов и районов, 124 - сотрудники МВД, 11 - работники сферы образования. Также в список вошли десять сотрудников Министерства образования, восемь сотрудников Министерства юстиции, трое должностных лиц в сфере здравоохранения и одно должностное лицо госпредприятия.
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По словам Агрба, в 49 случаях основанием для проведения процессуальных проверок стали обращения граждан и организаций, в 39 случаях – материалы, поступившие в СГБ Абхазии. По рапорту следователя было проведено 29 проверок, по материалам из подразделений МВД Абхазии - 12, из суда, Парламента, Контрольной палаты, Нотариальной конторы и от Уполномоченного по правам человека было запрошено по одной проверке и по материалам, выделенным из уголовных дел, было проведено четыре проверки.
Как отметила Агрба, проведенные мероприятия показали улучшения следственными органами качества процессуальных проверок по факту должностных преступлений.
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"В материалах не усматривается планомерность, полнота, надлежащий контроль и надзор со стороны руководителей следственных подразделений и прокуроров на местах. Об этом свидетельствует отсутствие соответствующих указаний по материалам проверок, а также количество постановлений об отмене, постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных Генеральной прокуратурой по результатам проведенного обобщения",- добавила она.
Мероприятия были проведены Следственным управлением Генеральной прокуратуры во исполнение постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 28 декабря.
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