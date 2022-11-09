https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/blagotvoritelnaya-vystavka-v-podderzhku-fonda-ashana-otkrylas-v-sukhume-1042546262.html

Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме

Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме

Все вырученные от продажи картин деньги будут направлены в помощь подопечным фонда "Ашана". 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T14:25+0300

2022-11-09T14:25+0300

2022-11-09T15:02+0300

в абхазии

культура

культурно-благотворительный фонд "ашана"

спасем жизнь вместе

абхазия

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку Культурно-благотворительного фонда "Ашана" открылась в доме детского творчества "Айнар" в среду, 9 ноября.Мероприятие было организовано общественной организацией "Abkhaz Desk", которая реализует в Абхазии проекты по защите окружающей среды. В рамках выставки 22 абхазских художника представили свои работы, выполненные на переработанной в Абхазии бумаге.Она добавила, что в республике есть дети с тяжелыми заболеваниями, и фонд "Ашана" в течение 11 лет им оказывает помощь благодаря людям, которые вносят пожертвования на их лечение."Работы, которые здесь представлены, продаются. Мы установили фиксированные цены, если у вас есть желание и возможность приобрести работы, то будьте уверены, что они будут использованы по целевому назначению и будут направлены на лечение тяжелобольных детей", – сказала Джинджолия.Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку фонда "Ашана" будет открыта в течение трех дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/fond-ashana-provel-auktsion-v-pomosch-podopechnomu-s-redkim-zabolevaniem-1041730207.html

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культура, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия