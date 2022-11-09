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https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/blagotvoritelnaya-vystavka-v-podderzhku-fonda-ashana-otkrylas-v-sukhume-1042546262.html
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме
Все вырученные от продажи картин деньги будут направлены в помощь подопечным фонда "Ашана". 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T14:25+0300
2022-11-09T15:02+0300
в абхазии
культура
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку Культурно-благотворительного фонда "Ашана" открылась в доме детского творчества "Айнар" в среду, 9 ноября.Мероприятие было организовано общественной организацией "Abkhaz Desk", которая реализует в Абхазии проекты по защите окружающей среды. В рамках выставки 22 абхазских художника представили свои работы, выполненные на переработанной в Абхазии бумаге.Она добавила, что в республике есть дети с тяжелыми заболеваниями, и фонд "Ашана" в течение 11 лет им оказывает помощь благодаря людям, которые вносят пожертвования на их лечение."Работы, которые здесь представлены, продаются. Мы установили фиксированные цены, если у вас есть желание и возможность приобрести работы, то будьте уверены, что они будут использованы по целевому назначению и будут направлены на лечение тяжелобольных детей", – сказала Джинджолия.Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку фонда "Ашана" будет открыта в течение трех дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/fond-ashana-provel-auktsion-v-pomosch-podopechnomu-s-redkim-zabolevaniem-1041730207.html
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культура, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия
культура, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе, абхазия

Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме

14:25 09.11.2022 (обновлено: 15:02 09.11.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Все вырученные от продажи картин деньги будут направлены в помощь подопечным фонда "Ашана".
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку Культурно-благотворительного фонда "Ашана" открылась в доме детского творчества "Айнар" в среду, 9 ноября.
Мероприятие было организовано общественной организацией "Abkhaz Desk", которая реализует в Абхазии проекты по защите окружающей среды. В рамках выставки 22 абхазских художника представили свои работы, выполненные на переработанной в Абхазии бумаге.

"Это не просто выставка, а эко-благотворительная выставка, художники использовали бумагу из вторичного сырья, цель общественной организации "Abkhaz Desk" - привлечь внимание к проблемам экологии, выработать у людей экологическое сознание. Вторая цель – привлечь внимание к проблемам тяжелобольных детей", – сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Она добавила, что в республике есть дети с тяжелыми заболеваниями, и фонд "Ашана" в течение 11 лет им оказывает помощь благодаря людям, которые вносят пожертвования на их лечение.
"Работы, которые здесь представлены, продаются. Мы установили фиксированные цены, если у вас есть желание и возможность приобрести работы, то будьте уверены, что они будут использованы по целевому назначению и будут направлены на лечение тяжелобольных детей", – сказала Джинджолия.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка в поддержку фонда Ашана - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
1/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
2/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
3/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
4/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
5/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
6/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
7/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
8/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
9/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
10/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку фонда "Ашана" будет открыта в течение трех дней.
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