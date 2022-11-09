Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана" открылась в Сухуме
14:25 09.11.2022 (обновлено: 15:02 09.11.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Все вырученные от продажи картин деньги будут направлены в помощь подопечным фонда "Ашана".
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку Культурно-благотворительного фонда "Ашана" открылась в доме детского творчества "Айнар" в среду, 9 ноября.
Мероприятие было организовано общественной организацией "Abkhaz Desk", которая реализует в Абхазии проекты по защите окружающей среды. В рамках выставки 22 абхазских художника представили свои работы, выполненные на переработанной в Абхазии бумаге.
"Это не просто выставка, а эко-благотворительная выставка, художники использовали бумагу из вторичного сырья, цель общественной организации "Abkhaz Desk" - привлечь внимание к проблемам экологии, выработать у людей экологическое сознание. Вторая цель – привлечь внимание к проблемам тяжелобольных детей", – сказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.
Она добавила, что в республике есть дети с тяжелыми заболеваниями, и фонд "Ашана" в течение 11 лет им оказывает помощь благодаря людям, которые вносят пожертвования на их лечение.
"Работы, которые здесь представлены, продаются. Мы установили фиксированные цены, если у вас есть желание и возможность приобрести работы, то будьте уверены, что они будут использованы по целевому назначению и будут направлены на лечение тяжелобольных детей", – сказала Джинджолия.
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
© Sputnik / Марианна Кубрава Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
3/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
4/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
5/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
6/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
7/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
8/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
9/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
10/10
© Sputnik / Марианна Кубрава
Благотворительная выставка в поддержку фонда "Ашана"
Благотворительная выставка "Eco-step into art" в поддержку фонда "Ашана" будет открыта в течение трех дней.