https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/prodvigat-svoy-brend-kak-abkhazii-reklamirovat-turisticheskiy-potentsial-1042532369.html

Продвигать свой бренд: как Абхазии рекламировать туристический потенциал

Продвигать свой бренд: как Абхазии рекламировать туристический потенциал

В развитии туризма, как любой сферы услуг, важную роль играет реклама. С помощью этого инструмента можно рассказать о себе потенциальному клиенту. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T08:55+0300

2022-11-09T08:55+0300

2022-11-09T11:37+0300

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О том, почему туристический потенциал Абхазии плохо разрекламирован, как продвигать свои услуги и что нужно для большего привлечения туристов, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.SputnikРеклама – двигатель туризма. И многие ведущие туристические страны тратят на это большие деньги. По словам Сергея Ромашкина, например, Турция готова тратить 40 долларов на одного привезенного в турецкие города туриста."Соответственно, если нужно, чтобы приехал один миллион туристов, то получается 40 миллионов долларов. Понятно, что бюджеты и российских, и абхазских курортов меньше, но, возможно, нам столько денег и не требуется. Но задача по доведению информации о возможностях своей страны, своего курорта, поиск целевой аудитории – важнейшая задача. В современном мире, возможно, это не требует столько денег, поскольку продвижение происходит в основном через интернет", – считает он.Абхазии нужно продвигать собственный бренд, считает эксперт. По его словам, в России не видно рекламной активности со стороны Абхазии. Больше этим озабочены отдельные дорогие отели, которые платят деньги на продвижение себя. Но централизованного механизма рекламы страны нет, хотя именно она больше интересна потенциальному клиенту.Привлечь молодежьРомашкин отметил, что многие продавцы услуг обманываются иллюзией, что о них всем известно. По его словам, туристы, особенно молодого поколения, очень мало знают об Абхазии.Для этого, по его мнению, необходима консолидированная работа с участием всех заинтересованных лиц – Министерства туризма, туроператоров и отелей. По словам Ромашкина, если бы все эти структуры приложили не только финансовые, но и интеллектуальные усилия, то уже в следующем году можно было бы добиться серьезных результатов.Первым делом, как считает вице-президент Ассоциации туроператоров России, нужно начинать и продвигать национальный туристический портал, в котором были бы собраны все туристические ресурсы, отели, экскурсионные программы.Но прежде чем начинать заниматься рекламой, по мнению эксперта, необходимо провести социологическое исследование – узнать среди приезжающих туристов, откуда и за чем они приехали в Абхазию.

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