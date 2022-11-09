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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления и прохождение холодного фронта.. 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T16:10+0300
2022-11-09T16:10+0300
2022-11-09T17:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В четверг, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 ноября
16:10 09.11.2022 (обновлено: 17:17 09.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления и прохождение холодного фронта..
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В четверг, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.