https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-10-noyabrya-1042549901.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления и прохождение холодного фронта.. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. В четверг, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии