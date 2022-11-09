https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/terapiya-lyubovyu-kak-loshadi-lechat-detey-1042536128.html
Терапия любовью: как лошади "лечат" детей
Терапия любовью: как лошади "лечат" детей
С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое... 09.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-09T11:20+0300
2022-11-09T11:20+0300
2022-11-09T11:22+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042535918_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_7e3eebc4b4bbd84af0e10978665bb577.jpg
История конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.Клуб – это небольшое "ранчо", где, помимо семи лошадей, есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок местные, абхазские, три были привезены из Москвы, один конь украинский и один кабардинский. Кони в основном уже "на пенсии", кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают, переучивают.В клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.Подробнее читайте в материале Sputnik>>
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042535918_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_af5eb275857e9722382ad3e2faa722ff.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Терапия любовью: как лошади "лечат" детей
11:20 09.11.2022 (обновлено: 11:22 09.11.2022)
С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело.
История конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.
Клуб – это небольшое "ранчо", где, помимо семи лошадей, есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок местные, абхазские, три были привезены из Москвы, один конь украинский и один кабардинский. Кони в основном уже "на пенсии", кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают, переучивают.
В клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.
Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.
Подробнее читайте в материале Sputnik>>