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Терапия любовью: как лошади "лечат" детей

Терапия любовью: как лошади "лечат" детей

С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое... 09.11.2022, Sputnik Абхазия

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История конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.Клуб – это небольшое "ранчо", где, помимо семи лошадей, есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок местные, абхазские, три были привезены из Москвы, один конь украинский и один кабардинский. Кони в основном уже "на пенсии", кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают, переучивают.В клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.Подробнее читайте в материале Sputnik>>

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