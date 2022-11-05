Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе

С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело. И вот что из этого вышло.Sputnik"Ты счастливый"Первым на занятие по верховой езде приходит 18-летний Тимофей. Ему навстречу, пошмыгивая носом, приближается Рыжик, наполовину абхаз, наполовину - чистокровный англичанин.У Тимофея врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Передвигается он с помощью ходунков. Иппотерапией (форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь – прим. ред.) в клубе он занимается с 2019 года. По словам мамы, Тимофей стал лучше передвигаться, держать спину ровнее и всегда рвется на занятия."Мне совсем не страшно, я очень люблю лошадку", - утверждает Тимофей. Не врет – как только с помощью тренера и мамы ему удается сесть в седло, на его лице появляется улыбка, а осанка выравнивается.Таких особенных детей в клубе пятеро. По словам главного тренера, Надежды, терапия с лошадьми очень важна для детей с проблемами опорно-двигательной системы."Когда вы сидите на лошади, идете шагом, мышцы работают как при ходьбе. Температура тела коня 37,5–38 градусов, мышцы расслабляются и начинают правильно работать. Родители отмечают, что у детей, которые не могут держать себя вертикально, при регулярном посещении занятий налаживается стул, реже происходят эпилептические припадки", - объясняет она.11-летний Леон - доказательство аргументов тренера. За год регулярных тренировок он научился ездить шагом, рысью, галопом и даже преодолевать препятствия. По словам Надежды, это огромное достижение, так сможет не любой взрослый.Мама Леона рассказывает, что до четырех лет он не разговаривал - из-за полученной родовой травмы у Леона был и дисбаланс в движениях. Сейчас в это сложно поверить – стройный парень ловко садится на своего любимчика Бублика и, красиво выгибая спину, выполняет команды тренера.Бублика Леон любит за спокойный нрав. Но признается, что в последнее время "он себя ведет странно" и иногда не хочет выполнять команды.А вот вороного кабардинца Борю молодой жокей побаивается – один раз пнешь и не остановишь.Зато 13-летней Асе с кабардинцем Борей удалось найти общий язык."У нас сначала были перепалки, он меня таскал, но сейчас лучше. Нужно уметь слышать движения коня, слушать его и тогда он будет слушаться тебя", - объясняет она.Ася с пяти лет мечтала заниматься конным спортом, но родителей удалось уговорить только к 11. А теперь, по словам девочки, они даже понемногу задумываются о том, чтобы приобрести Асе собственную лошадь."Иметь свою лошадь классно. Когда едешь на лошади, ни о чем не думаешь, ты счастливый", - говорит она.Спасение МалышаИстория конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.Надежда занимается лошадьми уже 27 лет, с десятилетнего возраста, когда она впервые попала на конюшню в Кузьминках. Вскоре она занялась конкуром, работала с мастерами спорта."С возрастом надо было определяться, что делать. Конный спорт - это очень дорого, и для того, чтобы выступать на том уровне, на каком хотелось бы, нужны большие деньги. Я решила, что надо сделать что-то для души", - рассказала она.Так "для души" в Сухуме и появился клуб "Надежда". Сейчас это небольшое "ранчо", где помимо семи лошадей есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок - местные, абхазские, трое были привезены из Москвы, один конь - украинский и один кабардинский, тот самый Боря. Кони, в основном, уже "на пенсии". Это те, кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают и переучивают.Абонемент на восемь занятий в клубе стоит 4500 рублей. Почти весь доход тратится на содержание лошадей - в месяц на одного взрослого коня уходит порядка 15 тысяч рублей. К счастью, лошади поменьше менее прихотливые. Покупка "импортного" коня обходится в 100-150 тысяч рублей, в Абхазии лошадь можно приобрести за 50 тысяч рублей.Новый дом в клубе нашел Малыш – этот тот самый конь, о судьбе которого переживали пользователи абхазских соцсетей С Малышом жестоко обращались, избивали, даже насильно затаскивали в общественный транспорт.После того как на хозяина было заведено уголовное дело, сотрудники милиции привели коня в "Надежду"."Он был очень сильно напуган, были нажжены копыта, сильно порван рот, он долго не мог есть", - говорит Надежда.В клубе Малыша реабилитировали, научили вновь доверять людям. Теперь он катает самых маленьких и, по словам главного тренера, он уже привык к новой жизни.Дисциплина и воля к победеВ клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.Надежда утверждает, что для детей конный спорт очень важен, потому что он, в первую очередь, вырабатывает дисциплину."Кроме того, детки все с ровными спинами, развивается чувство ритма, равновесия, усидчивость, воля к победе. Плюс дети общаются друг с другом, здесь нет гаджетов – вместо них лопаты и тачка, сено. Идет развитие мозга, мелкой моторики", - сказала она.Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.
На республиканском стадионе уже три года в хорошую погоду проходят занятия по конному спорту. В клубе "Надежда" обучают конкуру, занимаются с особенными детьми и просто всеми желающими.
С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело. И вот что из этого вышло.
Sputnik
"Ты счастливый"
Первым на занятие по верховой езде приходит 18-летний Тимофей. Ему навстречу, пошмыгивая носом, приближается Рыжик, наполовину абхаз, наполовину - чистокровный англичанин.
Рыжик уже знает, что Тимофей приготовил для него сахар, в обмен на "обнимашки". Бартер удается, все стороны довольны.
У Тимофея врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Передвигается он с помощью ходунков. Иппотерапией (форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь – прим. ред.) в клубе он занимается с 2019 года. По словам мамы, Тимофей стал лучше передвигаться, держать спину ровнее и всегда рвется на занятия.
"Мне совсем не страшно, я очень люблю лошадку", - утверждает Тимофей. Не врет – как только с помощью тренера и мамы ему удается сесть в седло, на его лице появляется улыбка, а осанка выравнивается.
Таких особенных детей в клубе пятеро. По словам главного тренера, Надежды, терапия с лошадьми очень важна для детей с проблемами опорно-двигательной системы.
"Когда вы сидите на лошади, идете шагом, мышцы работают как при ходьбе. Температура тела коня 37,5–38 градусов, мышцы расслабляются и начинают правильно работать. Родители отмечают, что у детей, которые не могут держать себя вертикально, при регулярном посещении занятий налаживается стул, реже происходят эпилептические припадки", - объясняет она.
11-летний Леон - доказательство аргументов тренера. За год регулярных тренировок он научился ездить шагом, рысью, галопом и даже преодолевать препятствия. По словам Надежды, это огромное достижение, так сможет не любой взрослый.
Мама Леона рассказывает, что до четырех лет он не разговаривал - из-за полученной родовой травмы у Леона был и дисбаланс в движениях. Сейчас в это сложно поверить – стройный парень ловко садится на своего любимчика Бублика и, красиво выгибая спину, выполняет команды тренера.
"У нас сначала были перепалки, он меня таскал, но сейчас лучше. Нужно уметь слышать движения коня, слушать его и тогда он будет слушаться тебя", - объясняет она.
Ася с пяти лет мечтала заниматься конным спортом, но родителей удалось уговорить только к 11. А теперь, по словам девочки, они даже понемногу задумываются о том, чтобы приобрести Асе собственную лошадь.
"Иметь свою лошадь классно. Когда едешь на лошади, ни о чем не думаешь, ты счастливый", - говорит она.
Спасение Малыша
История конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.
Надежда занимается лошадьми уже 27 лет, с десятилетнего возраста, когда она впервые попала на конюшню в Кузьминках. Вскоре она занялась конкуром, работала с мастерами спорта.
"С возрастом надо было определяться, что делать. Конный спорт - это очень дорого, и для того, чтобы выступать на том уровне, на каком хотелось бы, нужны большие деньги. Я решила, что надо сделать что-то для души", - рассказала она.
Так "для души" в Сухуме и появился клуб "Надежда". Сейчас это небольшое "ранчо", где помимо семи лошадей есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок - местные, абхазские, трое были привезены из Москвы, один конь - украинский и один кабардинский, тот самый Боря. Кони, в основном, уже "на пенсии". Это те, кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают и переучивают.
Абонемент на восемь занятий в клубе стоит 4500 рублей. Почти весь доход тратится на содержание лошадей - в месяц на одного взрослого коня уходит порядка 15 тысяч рублей. К счастью, лошади поменьше менее прихотливые. Покупка "импортного" коня обходится в 100-150 тысяч рублей, в Абхазии лошадь можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Новый дом в клубе нашел Малыш – этот тот самый конь, о судьбе которого переживали пользователи абхазских соцсетей С Малышом жестоко обращались, избивали, даже насильно затаскивали в общественный транспорт.
После того как на хозяина было заведено уголовное дело, сотрудники милиции привели коня в "Надежду".
"Он был очень сильно напуган, были нажжены копыта, сильно порван рот, он долго не мог есть", - говорит Надежда.
В клубе Малыша реабилитировали, научили вновь доверять людям. Теперь он катает самых маленьких и, по словам главного тренера, он уже привык к новой жизни.
В клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.
Надежда утверждает, что для детей конный спорт очень важен, потому что он, в первую очередь, вырабатывает дисциплину.
"Кроме того, детки все с ровными спинами, развивается чувство ритма, равновесия, усидчивость, воля к победе. Плюс дети общаются друг с другом, здесь нет гаджетов – вместо них лопаты и тачка, сено. Идет развитие мозга, мелкой моторики", - сказала она.
Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.