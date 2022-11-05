https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/ukroschenie-stroptivykh-kak-verkhovaya-ezda-vyrabatyvaet-volyu-k-pobede-1042437546.html

Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе

Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе

На республиканском стадионе уже три года в хорошую погоду проходят занятия по конному спорту. В клубе "Надежда" обучают конкуру, занимаются с особенными детьми... 05.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-05T12:34+0300

2022-11-05T12:34+0300

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лошади

общество

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сухум

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С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело. И вот что из этого вышло.Sputnik"Ты счастливый"Первым на занятие по верховой езде приходит 18-летний Тимофей. Ему навстречу, пошмыгивая носом, приближается Рыжик, наполовину абхаз, наполовину - чистокровный англичанин.У Тимофея врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Передвигается он с помощью ходунков. Иппотерапией (форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь – прим. ред.) в клубе он занимается с 2019 года. По словам мамы, Тимофей стал лучше передвигаться, держать спину ровнее и всегда рвется на занятия."Мне совсем не страшно, я очень люблю лошадку", - утверждает Тимофей. Не врет – как только с помощью тренера и мамы ему удается сесть в седло, на его лице появляется улыбка, а осанка выравнивается.Таких особенных детей в клубе пятеро. По словам главного тренера, Надежды, терапия с лошадьми очень важна для детей с проблемами опорно-двигательной системы."Когда вы сидите на лошади, идете шагом, мышцы работают как при ходьбе. Температура тела коня 37,5–38 градусов, мышцы расслабляются и начинают правильно работать. Родители отмечают, что у детей, которые не могут держать себя вертикально, при регулярном посещении занятий налаживается стул, реже происходят эпилептические припадки", - объясняет она.11-летний Леон - доказательство аргументов тренера. За год регулярных тренировок он научился ездить шагом, рысью, галопом и даже преодолевать препятствия. По словам Надежды, это огромное достижение, так сможет не любой взрослый.Мама Леона рассказывает, что до четырех лет он не разговаривал - из-за полученной родовой травмы у Леона был и дисбаланс в движениях. Сейчас в это сложно поверить – стройный парень ловко садится на своего любимчика Бублика и, красиво выгибая спину, выполняет команды тренера.Бублика Леон любит за спокойный нрав. Но признается, что в последнее время "он себя ведет странно" и иногда не хочет выполнять команды.А вот вороного кабардинца Борю молодой жокей побаивается – один раз пнешь и не остановишь.Зато 13-летней Асе с кабардинцем Борей удалось найти общий язык."У нас сначала были перепалки, он меня таскал, но сейчас лучше. Нужно уметь слышать движения коня, слушать его и тогда он будет слушаться тебя", - объясняет она.Ася с пяти лет мечтала заниматься конным спортом, но родителей удалось уговорить только к 11. А теперь, по словам девочки, они даже понемногу задумываются о том, чтобы приобрести Асе собственную лошадь."Иметь свою лошадь классно. Когда едешь на лошади, ни о чем не думаешь, ты счастливый", - говорит она.Спасение МалышаИстория конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.Надежда занимается лошадьми уже 27 лет, с десятилетнего возраста, когда она впервые попала на конюшню в Кузьминках. Вскоре она занялась конкуром, работала с мастерами спорта."С возрастом надо было определяться, что делать. Конный спорт - это очень дорого, и для того, чтобы выступать на том уровне, на каком хотелось бы, нужны большие деньги. Я решила, что надо сделать что-то для души", - рассказала она.Так "для души" в Сухуме и появился клуб "Надежда". Сейчас это небольшое "ранчо", где помимо семи лошадей есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок - местные, абхазские, трое были привезены из Москвы, один конь - украинский и один кабардинский, тот самый Боря. Кони, в основном, уже "на пенсии". Это те, кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают и переучивают.Абонемент на восемь занятий в клубе стоит 4500 рублей. Почти весь доход тратится на содержание лошадей - в месяц на одного взрослого коня уходит порядка 15 тысяч рублей. К счастью, лошади поменьше менее прихотливые. Покупка "импортного" коня обходится в 100-150 тысяч рублей, в Абхазии лошадь можно приобрести за 50 тысяч рублей.Новый дом в клубе нашел Малыш – этот тот самый конь, о судьбе которого переживали пользователи абхазских соцсетей С Малышом жестоко обращались, избивали, даже насильно затаскивали в общественный транспорт.После того как на хозяина было заведено уголовное дело, сотрудники милиции привели коня в "Надежду"."Он был очень сильно напуган, были нажжены копыта, сильно порван рот, он долго не мог есть", - говорит Надежда.В клубе Малыша реабилитировали, научили вновь доверять людям. Теперь он катает самых маленьких и, по словам главного тренера, он уже привык к новой жизни.Дисциплина и воля к победеВ клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.Надежда утверждает, что для детей конный спорт очень важен, потому что он, в первую очередь, вырабатывает дисциплину."Кроме того, детки все с ровными спинами, развивается чувство ритма, равновесия, усидчивость, воля к победе. Плюс дети общаются друг с другом, здесь нет гаджетов – вместо них лопаты и тачка, сено. Идет развитие мозга, мелкой моторики", - сказала она.Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.

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лошади, общество, абхазия, сухум