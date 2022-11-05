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Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе
Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе
На республиканском стадионе уже три года в хорошую погоду проходят занятия по конному спорту. В клубе "Надежда" обучают конкуру, занимаются с особенными детьми... 05.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-05T12:34+0300
2022-11-05T15:00+0300
лошади
общество
абхазия
в абхазии
сухум
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С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело. И вот что из этого вышло.Sputnik"Ты счастливый"Первым на занятие по верховой езде приходит 18-летний Тимофей. Ему навстречу, пошмыгивая носом, приближается Рыжик, наполовину абхаз, наполовину - чистокровный англичанин.У Тимофея врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Передвигается он с помощью ходунков. Иппотерапией (форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь – прим. ред.) в клубе он занимается с 2019 года. По словам мамы, Тимофей стал лучше передвигаться, держать спину ровнее и всегда рвется на занятия."Мне совсем не страшно, я очень люблю лошадку", - утверждает Тимофей. Не врет – как только с помощью тренера и мамы ему удается сесть в седло, на его лице появляется улыбка, а осанка выравнивается.Таких особенных детей в клубе пятеро. По словам главного тренера, Надежды, терапия с лошадьми очень важна для детей с проблемами опорно-двигательной системы."Когда вы сидите на лошади, идете шагом, мышцы работают как при ходьбе. Температура тела коня 37,5–38 градусов, мышцы расслабляются и начинают правильно работать. Родители отмечают, что у детей, которые не могут держать себя вертикально, при регулярном посещении занятий налаживается стул, реже происходят эпилептические припадки", - объясняет она.11-летний Леон - доказательство аргументов тренера. За год регулярных тренировок он научился ездить шагом, рысью, галопом и даже преодолевать препятствия. По словам Надежды, это огромное достижение, так сможет не любой взрослый.Мама Леона рассказывает, что до четырех лет он не разговаривал - из-за полученной родовой травмы у Леона был и дисбаланс в движениях. Сейчас в это сложно поверить – стройный парень ловко садится на своего любимчика Бублика и, красиво выгибая спину, выполняет команды тренера.Бублика Леон любит за спокойный нрав. Но признается, что в последнее время "он себя ведет странно" и иногда не хочет выполнять команды.А вот вороного кабардинца Борю молодой жокей побаивается – один раз пнешь и не остановишь.Зато 13-летней Асе с кабардинцем Борей удалось найти общий язык."У нас сначала были перепалки, он меня таскал, но сейчас лучше. Нужно уметь слышать движения коня, слушать его и тогда он будет слушаться тебя", - объясняет она.Ася с пяти лет мечтала заниматься конным спортом, но родителей удалось уговорить только к 11. А теперь, по словам девочки, они даже понемногу задумываются о том, чтобы приобрести Асе собственную лошадь."Иметь свою лошадь классно. Когда едешь на лошади, ни о чем не думаешь, ты счастливый", - говорит она.Спасение МалышаИстория конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.Надежда занимается лошадьми уже 27 лет, с десятилетнего возраста, когда она впервые попала на конюшню в Кузьминках. Вскоре она занялась конкуром, работала с мастерами спорта."С возрастом надо было определяться, что делать. Конный спорт - это очень дорого, и для того, чтобы выступать на том уровне, на каком хотелось бы, нужны большие деньги. Я решила, что надо сделать что-то для души", - рассказала она.Так "для души" в Сухуме и появился клуб "Надежда". Сейчас это небольшое "ранчо", где помимо семи лошадей есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок - местные, абхазские, трое были привезены из Москвы, один конь - украинский и один кабардинский, тот самый Боря. Кони, в основном, уже "на пенсии". Это те, кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают и переучивают.Абонемент на восемь занятий в клубе стоит 4500 рублей. Почти весь доход тратится на содержание лошадей - в месяц на одного взрослого коня уходит порядка 15 тысяч рублей. К счастью, лошади поменьше менее прихотливые. Покупка "импортного" коня обходится в 100-150 тысяч рублей, в Абхазии лошадь можно приобрести за 50 тысяч рублей.Новый дом в клубе нашел Малыш – этот тот самый конь, о судьбе которого переживали пользователи абхазских соцсетей С Малышом жестоко обращались, избивали, даже насильно затаскивали в общественный транспорт.После того как на хозяина было заведено уголовное дело, сотрудники милиции привели коня в "Надежду"."Он был очень сильно напуган, были нажжены копыта, сильно порван рот, он долго не мог есть", - говорит Надежда.В клубе Малыша реабилитировали, научили вновь доверять людям. Теперь он катает самых маленьких и, по словам главного тренера, он уже привык к новой жизни.Дисциплина и воля к победеВ клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.Надежда утверждает, что для детей конный спорт очень важен, потому что он, в первую очередь, вырабатывает дисциплину."Кроме того, детки все с ровными спинами, развивается чувство ритма, равновесия, усидчивость, воля к победе. Плюс дети общаются друг с другом, здесь нет гаджетов – вместо них лопаты и тачка, сено. Идет развитие мозга, мелкой моторики", - сказала она.Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/kubok-prezidenta-abkhazii-po-konnomu-sportu-razygrali-na-bzybskom-ippodrome-1042325535.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220702/khozyayka-bolshogo-dvora-kak-suliko-iz-tkhiny-sokhranila-otchiy-dom-1039971284.html
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Асмат Цвижба
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лошади, общество, абхазия, сухум
лошади, общество, абхазия, сухум

Укрощение строптивых: как верховая езда вырабатывает волю к победе

12:34 05.11.2022 (обновлено: 15:00 05.11.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Конный клуб "Надежда" у Республиканского стадиона
Конный клуб Надежда у Республиканского стадиона - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
На республиканском стадионе уже три года в хорошую погоду проходят занятия по конному спорту. В клубе "Надежда" обучают конкуру, занимаются с особенными детьми и просто всеми желающими.
С 2019 года в Сухуме работает конный клуб "Надежда". Когда-то влюбившаяся в Абхазию девушка решила не просто переехать на юг, но и продолжить здесь свое любимое дело. И вот что из этого вышло.
Sputnik

"Ты счастливый"

Первым на занятие по верховой езде приходит 18-летний Тимофей. Ему навстречу, пошмыгивая носом, приближается Рыжик, наполовину абхаз, наполовину - чистокровный англичанин.
Рыжик уже знает, что Тимофей приготовил для него сахар, в обмен на "обнимашки". Бартер удается, все стороны довольны.
У Тимофея врожденный диагноз – детский церебральный паралич. Передвигается он с помощью ходунков. Иппотерапией (форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации выступает лошадь – прим. ред.) в клубе он занимается с 2019 года. По словам мамы, Тимофей стал лучше передвигаться, держать спину ровнее и всегда рвется на занятия.
"Мне совсем не страшно, я очень люблю лошадку", - утверждает Тимофей. Не врет – как только с помощью тренера и мамы ему удается сесть в седло, на его лице появляется улыбка, а осанка выравнивается.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot; - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot; - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot; - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда"

Таких особенных детей в клубе пятеро. По словам главного тренера, Надежды, терапия с лошадьми очень важна для детей с проблемами опорно-двигательной системы.
"Когда вы сидите на лошади, идете шагом, мышцы работают как при ходьбе. Температура тела коня 37,5–38 градусов, мышцы расслабляются и начинают правильно работать. Родители отмечают, что у детей, которые не могут держать себя вертикально, при регулярном посещении занятий налаживается стул, реже происходят эпилептические припадки", - объясняет она.
11-летний Леон - доказательство аргументов тренера. За год регулярных тренировок он научился ездить шагом, рысью, галопом и даже преодолевать препятствия. По словам Надежды, это огромное достижение, так сможет не любой взрослый.
Скачки на кубок президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2022
В Абхазии
"Кубок президента Абхазии" по конному спорту разыграли на Бзыбском ипподроме
30 октября, 10:30
Мама Леона рассказывает, что до четырех лет он не разговаривал - из-за полученной родовой травмы у Леона был и дисбаланс в движениях. Сейчас в это сложно поверить – стройный парень ловко садится на своего любимчика Бублика и, красиво выгибая спину, выполняет команды тренера.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Бублика Леон любит за спокойный нрав. Но признается, что в последнее время "он себя ведет странно" и иногда не хочет выполнять команды.
Скачки, страхи и любопытство: конно-спортивный праздник на Мыкуашта - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2022
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Ко Дню Победы: конно-спортивные игры на "Мыкуашта"
29 сентября, 20:29
А вот вороного кабардинца Борю молодой жокей побаивается – один раз пнешь и не остановишь.
Зато 13-летней Асе с кабардинцем Борей удалось найти общий язык.
© Sputnik / Томас Тхайцук Конный клуб "Надежда" у Республиканского стадиона
Конный клуб Надежда у Республиканского стадиона - Sputnik Абхазия, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
"У нас сначала были перепалки, он меня таскал, но сейчас лучше. Нужно уметь слышать движения коня, слушать его и тогда он будет слушаться тебя", - объясняет она.
Ася с пяти лет мечтала заниматься конным спортом, но родителей удалось уговорить только к 11. А теперь, по словам девочки, они даже понемногу задумываются о том, чтобы приобрести Асе собственную лошадь.
"Иметь свою лошадь классно. Когда едешь на лошади, ни о чем не думаешь, ты счастливый", - говорит она.

Спасение Малыша

История конного клуба "Надежда" началась в 2002 году, когда главный тренер Надежда Рослякова приехала на отдых в Пицунду. Вскоре она поняла, что "хочется зимы без снега" и переехала в Абхазию.
Надежда занимается лошадьми уже 27 лет, с десятилетнего возраста, когда она впервые попала на конюшню в Кузьминках. Вскоре она занялась конкуром, работала с мастерами спорта.
"С возрастом надо было определяться, что делать. Конный спорт - это очень дорого, и для того, чтобы выступать на том уровне, на каком хотелось бы, нужны большие деньги. Я решила, что надо сделать что-то для души", - рассказала она.
Так "для души" в Сухуме и появился клуб "Надежда". Сейчас это небольшое "ранчо", где помимо семи лошадей есть еще свои курочки, собачки и кошки. Большинство лошадок - местные, абхазские, трое были привезены из Москвы, один конь - украинский и один кабардинский, тот самый Боря. Кони, в основном, уже "на пенсии". Это те, кто не может принимать участие в соревнованиях. В клубе их подлечивают и переучивают.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Конный клуб &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный клуб "Надежда".

Абонемент на восемь занятий в клубе стоит 4500 рублей. Почти весь доход тратится на содержание лошадей - в месяц на одного взрослого коня уходит порядка 15 тысяч рублей. К счастью, лошади поменьше менее прихотливые. Покупка "импортного" коня обходится в 100-150 тысяч рублей, в Абхазии лошадь можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Новый дом в клубе нашел Малыш – этот тот самый конь, о судьбе которого переживали пользователи абхазских соцсетей С Малышом жестоко обращались, избивали, даже насильно затаскивали в общественный транспорт.
После того как на хозяина было заведено уголовное дело, сотрудники милиции привели коня в "Надежду".
"Он был очень сильно напуган, были нажжены копыта, сильно порван рот, он долго не мог есть", - говорит Надежда.
В клубе Малыша реабилитировали, научили вновь доверять людям. Теперь он катает самых маленьких и, по словам главного тренера, он уже привык к новой жизни.
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Дисциплина и воля к победе

В клубе десять постоянных учеников, еще десять ребят пока что пробуют себя в конном спорте. Многие приходят просто сфотографироваться, покататься, а летом, по словам Надежды, туристы специально селятся рядом с клубом, чтобы водить детей на занятия, так как в Абхазии они обходятся намного дешевле.
Надежда утверждает, что для детей конный спорт очень важен, потому что он, в первую очередь, вырабатывает дисциплину.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

Занятия в конном клубе &quot;Надежда&quot;. - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук

Занятия в конном клубе "Надежда".

"Кроме того, детки все с ровными спинами, развивается чувство ритма, равновесия, усидчивость, воля к победе. Плюс дети общаются друг с другом, здесь нет гаджетов – вместо них лопаты и тачка, сено. Идет развитие мозга, мелкой моторики", - сказала она.
Пока что дети могут заниматься только в ясную погоду. В планах у клуба строительство крытого помещения, но средств на это пока что нет. Клуб обеспечивает себя сам, иногда получает помощь от неравнодушных людей.
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