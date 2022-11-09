https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/vstrecha-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-sostoyalas-v-mide-abkhazii-1042552708.html

Встреча с сопредседателями Женевских дискуссий состоялась в МИДе Абхазии

Встреча с сопредседателями Женевских дискуссий состоялась в МИДе Абхазии

56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые проходят с октября 2008 года, состоялся 5 октября. 09.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-09T18:45+0300

2022-11-09T18:45+0300

2022-11-09T19:38+0300

в абхазии

женевские дискуссии

абхазия

оон

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042550916_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_00488e76d17692e791c37958c9eedb61.jpg

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Встреча с сопредседателями Международных Женевских дискуссий состоялась в Министерстве иностранных дел Абхазии 9 ноября.Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба подчеркнул, что в начале октября после достаточно продолжительного перерыва удалось провести очередной 56-й раунд дискуссий, который не привел к "ощутимым результатам".По его словам, ключевая задача дискуссий - обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Правовая основа безопасности – документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией."К сожалению, на протяжении долгих лет нам не удается достичь каких-либо серьезных результатов в решении этого ключевого вопроса, в результате крайне деструктивной позиции, которые занимаются грузинские участники, которые отказываются обсуждать любые обсуждения по данному документу. На данном этапе многолетняя работа по согласованию текста совместного устного заявления о неприменении силы фактически предана забвению. В рамках дискуссий была сформирована специальная рабочая группа, которая занималась разработкой и согласованием устного заявления, но, к сожалению, эта работа зашла в тупик. На сегодня нам предлагают обсуждать вопросы, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы", - сказал он.Как отметил Тужба, в условиях, когда в Абхазии сохраняется "высокая вероятность эскалации напряженности, обусловленная военной активностью Грузии" согласование и подписание документа о неприменении вооруженной силы приобретает все большую актуальность.Замминистра коснулся и темы свободы передвижения граждан Абхазии. Он напомнил, что в сентябре Еврокомиссия подготовила рекомендации для Европарламента и ЕС о непризнании документов, выдаваемых на территории Абхазии посольством России.Тужба добавил, что для Абхазии подобное предложение Еврокомиссии не стало чем-то новым и неожиданным, так как еще с 2008 года подобная практика применяется в отношении документов, которые выдаются в республике.В этом контексте, по мнению замминистра, актуализируется вопрос признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру.Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар отметил, что перед сторонами стоят много вопросов для обсуждения и выразил надежду на их подробное обсуждение. Он подчеркнул, что инициатива Еврокомиссии в отношении паспортов не направлена против жителей Абхазии, а связана с политикой России.Представитель ООН на дискуссиях Джихан Султаноглу добавила, что предпринимаются все усилия для ориентированности процесса на результат, в который должны вносить вклад все участники дискуссий.По ее словам, встречи с участниками Женевский дискуссий уже состоялись в Тбилиси, Цхинвале и планируются пройти с представителями США и России.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-abkhazii-nazval-klyuchevuyu-tsel-zhenevskikh-diskussiy--1041524698.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

женевские дискуссии, абхазия, оон, мид абхазии