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Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно
Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно
О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Минюста Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат... 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T11:00+0300
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видео, мультимедиа, министерство юстиции рф, абхазия, видео
Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно
11:00 10.11.2022 (обновлено: 11:06 10.11.2022)
О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Минюста Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат рассказал в эфире радио Sputnik министр юстиции Анри Барциц.
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