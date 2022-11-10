О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Минюста Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно

Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно

Барциц о работе Минюста: говорим честно и откровенно

© Видео Sputnik

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О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Минюста Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат рассказал в эфире радио Sputnik министр юстиции Анри Барциц.