https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/tsifrovizatsiya-i-chastnye-notariaty-nad-chem-rabotaet-minyust-abkhazii-1042554219.html

Цифровизация и частные нотариаты: над чем работает Минюст Абхазии

Цифровизация и частные нотариаты: над чем работает Минюст Абхазии

О работе над оцифровкой актов гражданского состояния и нотариальных действий, концепции развития Минюста Абхазии, возможном переходе на коммерческий нотариат... 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T08:55+0300

2022-11-10T08:55+0300

2022-11-10T10:45+0300

в абхазии

министерство юстиции абхазии

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SputnikО намерении провести цифровизацию актов гражданского состояния и нотариальных действий в Минюсте заявили еще год назад. С тех пор была проведена опись, порядка 850 тысяч записей актов было выявлено по всей стране. Это данные примерно за последние 100 лет. И все акты необходимо перевести в цифру. Цель работы – создание центра многофункциональных возможностей обращения в одно окно.По словам министра юстиции Анри Барциц, оцифровку начали с актов гражданского состояния в городе Новый Афон и близлежащих селах.Для того чтобы не терять время, параллельно программа цифровизации была внедрена в Пицунде и в Гагре. Как отметил Барциц, это сделано для того, чтобы "без существенного нажима понять, какие объемы оцифровки могут быть реализованы".При этом министр отметил, что не хватает рабочей силы для проведения цифровизации. В ведомстве даже обращались к общественности за волонтерской помощью, однако большого отклика пока нет.“Я не могу в тяжелый постковидный период просить какие-то большие деньги, чтобы привезти людей извне и оцифровать эти базы данных. У ведомства в основном зарплатный бюджет. Какие-то программные вещи мы пытаемся там указывать, и мы получаем поддержку от нашего руководства, и от премьер-министра, и от президента, но мы понимаем, что запрашивать какие-то существенные суммы для того, чтобы пригласить каких-то специалистов, которые это сделают, сейчас не лучшее для этого время. Мы пытаемся это сделать своими силами”, – пояснил Анри Барциц.Развитие МинюстаЕще в конце 2021 года коллектив Минюста приступил к подготовке программно-целевого документа – Стратегия развития Министерства юстиции до 2024 года. Уже в 2022 году концепция была представлена на обсуждение широкой общественности. Однако, как отметил Анри Барциц, ожидаемое обсуждение не состоялось.“Что самое обидное, мы не получили никаких предложений со стороны наших коллег в том числе. Мы свое видение имеем, мы для себя его сформировали. Но мы хотели провести такой эксперимент, чтобы мы не замкнулись на самих себе. В рамках моей предыдущей работы в Российской Федерации мы активно использовали этот механизм, когда, в том числе законопроекты, выкладывали на обсуждение ученых, отклики были просто сумасшедшие, огромный объем предложений, которые адаптировали, применяли, и получался документ общественного согласия. Мы думали, что в данном случае будет то же самое", – отметил Барциц.Новое сотрудничествоПо словам Анри Барциц, несмотря на дружеские отношения с Южной Осетией, до сих пор не было подписано межведомственное соглашение.Он также рассказал, что сейчас в Южной Осетии идет работа над переходом на частный нотариат. Этот проект заинтересовал и Абхазию. Он отметил, что будет следить за тем, как концептуально технология будет реализована у югоосетинских коллег, и если опыт будет положительным, то, возможно, и в Абхазии он будет применен."В переходе от государственного к частному нотариату есть множество плюсов, есть и минусы, к сожалению. Переход на коммерческий нотариат – это уже тарификация в рамках свободного рынка и рынка свободной конкуренции. Чем это грозит пользователям – это надо думать. В классическом смысле конкуренция – всегда понижение стоимости. Но здесь есть риск предварительного сговора в рамках малого пространства. Тогда тарификация в условиях конкуренции не будет занижаться, а наоборот, по сговору будет держаться на высоком уровне или даже в каких-то случаях завышаться. С другой стороны, переход на коммерческий нотариат – снятие с налогоплательщика обременения снятия с заработных плат и всех остальных выплат. Есть плюсы и минусы, это надо обсуждать", – отметил Барциц.Министр добавил, что в ведомстве будут готовить проект, который представят на широкое обсуждение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/anri-bartsits-o-perekhode-minyusta-abkhazii-na-elektronnyy-dokumentooborot-1036509896.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/posrednik-bartsits-o-perekhode-raboty-minyusta-abkhazii-na-sovremennye-platformy-1036467488.html

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