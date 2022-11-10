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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T19:50+0300
2022-11-10T19:50+0300
2022-11-10T19:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В пятницу, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В пятницу, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.