https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-11-noyabrya-1042577054.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В пятницу, 11 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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погода в абхазии