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Российские специалисты проведут аудит кардиологической службы Абхазии
Российские специалисты проведут аудит кардиологической службы Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах рабочей поездки в Москву. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T16:25+0300
2022-11-10T16:25+0300
2022-11-10T16:25+0300
в абхазии
здравоохранение
медицина
абхазия
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Российские специалисты проведут аудит техвозможностей и кадрового потенциала кардиологической службы Абхазии. Об этом премьер-министру Александру Анкваб рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба. В ходе рабочей поездки министра состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко. Премьер-министр поручил Эдуарду Бутба поддерживать интенсивность профессиональных контактов с российскими коллегами и четко придерживаться договоренностей в реализации совместных мероприятий в сфере здравоохранения.
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здравоохранение, медицина, абхазия
здравоохранение, медицина, абхазия
Российские специалисты проведут аудит кардиологической службы Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах рабочей поездки в Москву.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Российские специалисты проведут аудит техвозможностей и кадрового потенциала кардиологической службы Абхазии. Об этом премьер-министру Александру Анкваб рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба.
По его словам, российские и абхазские медики совместно определят маршрутизацию оказания помощи в условиях стационара страдающим сердечными заболеваниями.
В ходе рабочей поездки министра состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.
Премьер-министр поручил Эдуарду Бутба поддерживать интенсивность профессиональных контактов с российскими коллегами и четко придерживаться договоренностей в реализации совместных мероприятий в сфере здравоохранения.