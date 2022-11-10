https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/rossiyskie-spetsialisty-provedut-audit-kardiologicheskoy-sluzhby-abkhazii-1042571675.html

Российские специалисты проведут аудит кардиологической службы Абхазии

Российские специалисты проведут аудит кардиологической службы Абхазии

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба доложил премьер-министру Александру Анкваб об итогах рабочей поездки в Москву. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-10T16:25+0300

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в абхазии

здравоохранение

медицина

абхазия

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Российские специалисты проведут аудит техвозможностей и кадрового потенциала кардиологической службы Абхазии. Об этом премьер-министру Александру Анкваб рассказал глава Минздрава Эдуард Бутба. В ходе рабочей поездки министра состоялась встреча с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко. Премьер-министр поручил Эдуарду Бутба поддерживать интенсивность профессиональных контактов с российскими коллегами и четко придерживаться договоренностей в реализации совместных мероприятий в сфере здравоохранения.

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