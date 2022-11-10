https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/veterany-i-invalidy-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-poluchat-pribavku-k-pensii--1042571555.html

Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии

Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии

Повышение пенсий для ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов приурочено к 30-летию Победы. 10.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

пенсии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат существенные добавки к пенсии, это как минимум, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами республики в четверг 10 ноября. Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии."Это у нас в плане, на это мы изыскали деньги, и выплаты будут в 2023 году. Я пока говорю об этой категории, мы дальше над этим работаем, мы еще не завершили этот финансовый год, у нас есть плановые показатели", – сказал Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/oboronosposobnost-investitsii-i-razvitie-bzhaniya-otchitalsya-pered-grazhdanami--1042568839.html

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