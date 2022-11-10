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Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии
Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии
Повышение пенсий для ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов приурочено к 30-летию Победы. 10.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-10T15:50+0300
2022-11-10T15:50+0300
2022-11-10T16:11+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
пенсии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат существенные добавки к пенсии, это как минимум, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами республики в четверг 10 ноября. Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии."Это у нас в плане, на это мы изыскали деньги, и выплаты будут в 2023 году. Я пока говорю об этой категории, мы дальше над этим работаем, мы еще не завершили этот финансовый год, у нас есть плановые показатели", – сказал Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/oboronosposobnost-investitsii-i-razvitie-bzhaniya-otchitalsya-pered-grazhdanami--1042568839.html
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аслан бжания, абхазия, пенсии
аслан бжания, абхазия, пенсии
Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии
15:50 10.11.2022 (обновлено: 16:11 10.11.2022)
Повышение пенсий для ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов приурочено к 30-летию Победы.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат существенные добавки к пенсии, это как минимум, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, выступая с отчетом перед гражданами республики в четверг 10 ноября.
Ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат прибавку к пенсии.
"Это у нас в плане, на это мы изыскали деньги, и выплаты будут в 2023 году. Я пока говорю об этой категории, мы дальше над этим работаем, мы еще не завершили этот финансовый год, у нас есть плановые показатели", – сказал Бжания.