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Аслан Бжания посетил детскую ярмарку добра в Сухуме
Аслан Бжания посетил детскую ярмарку добра в Сухуме
Все деньги, вырученные на ярмарке, школа передаст многодетной семье Амичба, дом которой пострадал в результате пожара 4 ноября. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T15:00+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ярмарку добра в общеобразовательной школе "Алашара" в Сухуме, сообщает пресс-служба главы государства.Также глава государства выразил признательность родителям детей, руководству школы и учителям. "Очень важно, что вы с детства прививаете желание творить добро и заботиться о ближних. Спасибо вам за это", – сказал президент.Ярмарка добра прошла в сухумской школе "Алашара" 11 ноября. Все деньги, вырученные за сладости, будут переданы семье Амичба, чей дом серьезно пострадал от пожара 4 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/zhiloy-dom-zagorelsya-v-sele-pshap-1042464663.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания посетил детскую ярмарку добра в Сухуме
15:00 11.11.2022 (обновлено: 15:13 11.11.2022)
Все деньги, вырученные на ярмарке, школа передаст многодетной семье Амичба, дом которой пострадал в результате пожара 4 ноября.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ярмарку добра в общеобразовательной школе "Алашара" в Сухуме, сообщает
пресс-служба главы государства.
На ярмарке ученики начальных классов презентовали блюда национальной кухни разных стран. Аслан Бжания купил у детей сладости и поблагодарил их за добро, которое они творят с детства.
Также глава государства выразил признательность родителям детей, руководству школы и учителям.
"Очень важно, что вы с детства прививаете желание творить добро и заботиться о ближних. Спасибо вам за это", – сказал президент.
Ярмарка добра прошла в сухумской школе "Алашара" 11 ноября. Все деньги, вырученные за сладости, будут переданы семье Амичба, чей дом серьезно пострадал от пожара 4 ноября.