https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/aslan-bzhaniya-posetil-detskuyu-yarmarku-dobra-v-sukhume-1042585681.html

Аслан Бжания посетил детскую ярмарку добра в Сухуме

Аслан Бжания посетил детскую ярмарку добра в Сухуме

Все деньги, вырученные на ярмарке, школа передаст многодетной семье Амичба, дом которой пострадал в результате пожара 4 ноября. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил ярмарку добра в общеобразовательной школе "Алашара" в Сухуме, сообщает пресс-служба главы государства.Также глава государства выразил признательность родителям детей, руководству школы и учителям. "Очень важно, что вы с детства прививаете желание творить добро и заботиться о ближних. Спасибо вам за это", – сказал президент.Ярмарка добра прошла в сухумской школе "Алашара" 11 ноября. Все деньги, вырученные за сладости, будут переданы семье Амичба, чей дом серьезно пострадал от пожара 4 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221105/zhiloy-dom-zagorelsya-v-sele-pshap-1042464663.html

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