https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/bolshaya-chast-byudzheta-fonda-medstrakhovaniya-na-2023-god-poydet-na-khimiopreparaty-1042584582.html

Большая часть бюджета Фонда медстрахования на 2023 год пойдет на химиопрепараты

Большая часть бюджета Фонда медстрахования на 2023 год пойдет на химиопрепараты

Кабмин одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год в размере 59,6 миллиона рублей. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Большая часть бюджета 2023 года будет выделена на приобретение химиопрепаратов для онкобольных Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Обязательного медицинского страхования Валентина Жиба."Сейчас тяжело поставляются препараты, не все можно приобрести на российском рынке, они стали дороже, возникают проблемы с закупом. Мы решили до десяти миллионов направить на резерв приобретения химиопрепаратов, чтобы они всегда были у нас и больные были своевременно обеспечены", – пояснила она.По информации Жиба, количество онкобольных в республике растет – в месяц на учет становятся до 20 человек."Желательно не на месяц откладывать их обеспечение, а хотя бы через две недели, чтобы они начали курс в свое время. У нас не всегда получается стопроцентно обеспечить пациентов, есть несколько препаратов, которых уже полгода нет на рынке, сами онкобольные тоже не могут их достать", – сказала она.Кабмин Абхазии одобрил проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов республики на 2023 год на заседании 28 октября.В 2022 году доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45,5 тысячи рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/minzdrav-abkhazii-nazval-kolichestvo-zhiteley-respubliki-s-rossiyskim-oms-1042167508.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-odobril-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1042301529.html

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