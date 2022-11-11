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Большая часть бюджета Фонда медстрахования на 2023 год пойдет на химиопрепараты
Большая часть бюджета Фонда медстрахования на 2023 год пойдет на химиопрепараты
Кабмин одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год в размере 59,6 миллиона рублей. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T13:10+0300
2022-11-11T13:10+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Большая часть бюджета 2023 года будет выделена на приобретение химиопрепаратов для онкобольных Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik председатель фонда Обязательного медицинского страхования Валентина Жиба."Сейчас тяжело поставляются препараты, не все можно приобрести на российском рынке, они стали дороже, возникают проблемы с закупом. Мы решили до десяти миллионов направить на резерв приобретения химиопрепаратов, чтобы они всегда были у нас и больные были своевременно обеспечены", – пояснила она.По информации Жиба, количество онкобольных в республике растет – в месяц на учет становятся до 20 человек."Желательно не на месяц откладывать их обеспечение, а хотя бы через две недели, чтобы они начали курс в свое время. У нас не всегда получается стопроцентно обеспечить пациентов, есть несколько препаратов, которых уже полгода нет на рынке, сами онкобольные тоже не могут их достать", – сказала она.Кабмин Абхазии одобрил проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов республики на 2023 год на заседании 28 октября.В 2022 году доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45,5 тысячи рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/minzdrav-abkhazii-nazval-kolichestvo-zhiteley-respubliki-s-rossiyskim-oms-1042167508.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/kabmin-odobril-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1042301529.html
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новости, медицина, абхазия
Большая часть бюджета Фонда медстрахования на 2023 год пойдет на химиопрепараты
13:10 11.11.2022 (обновлено: 13:46 11.11.2022)
Кабмин одобрил бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2023 год в размере 59,6 миллиона рублей.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Большая часть бюджета 2023 года будет выделена на приобретение химиопрепаратов для онкобольных Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik
председатель фонда Обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.
Кроме того, по ее словам, до десяти миллионов рублей будет направлено на приобретение препаратов для резерва.
"Сейчас тяжело поставляются препараты, не все можно приобрести на российском рынке, они стали дороже, возникают проблемы с закупом. Мы решили до десяти миллионов направить на резерв приобретения химиопрепаратов, чтобы они всегда были у нас и больные были своевременно обеспечены", – пояснила она.
По информации Жиба, количество онкобольных в республике растет – в месяц на учет становятся до 20 человек.
"Желательно не на месяц откладывать их обеспечение, а хотя бы через две недели, чтобы они начали курс в свое время. У нас не всегда получается стопроцентно обеспечить пациентов, есть несколько препаратов, которых уже полгода нет на рынке, сами онкобольные тоже не могут их достать", – сказала она.
Кабмин Абхазии одобрил проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов республики на 2023 год на заседании 28 октября.
В 2022 году доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45,5 тысячи рублей.