https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/minzdrav-abkhazii-nazval-kolichestvo-zhiteley-respubliki-s-rossiyskim-oms-1042167508.html

Минздрав Абхазии назвал количество жителей республики с российским полисом ОМС

Минздрав Абхазии назвал количество жителей республики с российским полисом ОМС

Глава Минздрава Эдуард Бутба провел совещание по вопросам оказания медпомощи жителям Абхазии, обладающим гражданством России, в рамках обязательного... 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T17:41+0300

2022-10-20T17:41+0300

2022-10-20T19:39+0300

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Более 50 тысяч жителей Абхазии обладают российскими полисами ОМС, сообщил Минздрав республики в социальных сетях.Во время совещания в Минздраве министр Эдуард Бутба поручил улучшить взаимодействие с российскими медучреждениями, чтобы жители республики получали всю необходимую помощь, предусмотренную полисом ОМС.Сообщается, что в случае, если пациент столкнется с той или иной проблемой в медучреждении, ему нужно будет связаться со страховой компанией по номеру, указанному в полисе, и специалисты компании окажут всю необходимую консультативную помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/moskovskiy-kardiologicheskiy-tsentr-budet-sotrudnichat-s-abkhazskimi-medikami-1041596896.html

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