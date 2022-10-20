https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/minzdrav-abkhazii-nazval-kolichestvo-zhiteley-respubliki-s-rossiyskim-oms-1042167508.html
Минздрав Абхазии назвал количество жителей республики с российским полисом ОМС
Минздрав Абхазии назвал количество жителей республики с российским полисом ОМС
Глава Минздрава Эдуард Бутба провел совещание по вопросам оказания медпомощи жителям Абхазии, обладающим гражданством России, в рамках обязательного... 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T17:41+0300
2022-10-20T17:41+0300
2022-10-20T19:39+0300
в абхазии
абхазия
новости
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102461/65/1024616532_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f5d5db65959db3f2233c251c1109de4e.jpg
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Более 50 тысяч жителей Абхазии обладают российскими полисами ОМС, сообщил Минздрав республики в социальных сетях.Во время совещания в Минздраве министр Эдуард Бутба поручил улучшить взаимодействие с российскими медучреждениями, чтобы жители республики получали всю необходимую помощь, предусмотренную полисом ОМС.Сообщается, что в случае, если пациент столкнется с той или иной проблемой в медучреждении, ему нужно будет связаться со страховой компанией по номеру, указанному в полисе, и специалисты компании окажут всю необходимую консультативную помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/moskovskiy-kardiologicheskiy-tsentr-budet-sotrudnichat-s-abkhazskimi-medikami-1041596896.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102461/65/1024616532_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_58e09b066db29ea36478e8edbdb115ef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Минздрав Абхазии назвал количество жителей республики с российским полисом ОМС
17:41 20.10.2022 (обновлено: 19:39 20.10.2022)
Глава Минздрава Эдуард Бутба провел совещание по вопросам оказания медпомощи жителям Абхазии, обладающим гражданством России, в рамках обязательного медстрахования.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Более 50 тысяч жителей Абхазии обладают российскими полисами ОМС, сообщил Минздрав республики в социальных сетях.
Во время совещания в Минздраве министр Эдуард Бутба поручил улучшить взаимодействие с российскими медучреждениями, чтобы жители республики получали всю необходимую помощь, предусмотренную полисом ОМС.
Сообщается, что в случае, если пациент столкнется с той или иной проблемой в медучреждении, ему нужно будет связаться со страховой компанией по номеру, указанному в полисе, и специалисты компании окажут всю необходимую консультативную помощь.