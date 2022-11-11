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Джазовый "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазии
Джазовый "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазии
Концерт состоится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T13:47+0300
2022-11-11T13:47+0300
2022-11-11T13:47+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Джазовый коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", стартовавшего в 2010 году при поддержке министерств культуры России и Абхазии и направленного на укрепление культурных связей между двумя странами. "Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это один из самых ярких джазовых коллективов России. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/ot-russkoy-dukhovnoy-do-pesni-raneniya-blagotvoritelnyy-kontsert-proshel-v-mokve-1042490000.html
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культура, абхазия, министерство культуры
культура, абхазия, министерство культуры
Джазовый "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазии
Концерт состоится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии".
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik.
Джазовый коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазской государственной филармонии. Об этом сообщает
пресс-служба Минкульта.
Концерт пройдет 19 ноября, в 19:00. Послушать ритмы джаза сможет любой желающий – вход на мероприятие будет свободным.
Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", стартовавшего в 2010 году при поддержке министерств культуры России и Абхазии и направленного на укрепление культурных связей между двумя странами.
"Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это один из самых ярких джазовых коллективов России. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.
С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.