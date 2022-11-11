https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/dzhazovyy-big-bend-georgiya-garanyana-vystupit-v-abkhazii-1042574554.html

Джазовый "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазии

Джазовый "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазии

Концерт состоится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Абхазии". 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

абхазия

министерство культуры

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Джазовый коллектив из Краснодара "Биг-бенд Георгия Гараняна" выступит в Абхазской государственной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурные сезоны Россия – Абхазия", стартовавшего в 2010 году при поддержке министерств культуры России и Абхазии и направленного на укрепление культурных связей между двумя странами. "Биг-бенд Георгия Гараняна" был создан в 1997 году. Это один из самых ярких джазовых коллективов России. Это постоянно концертирующий оркестр, имеющий собственный репертуар, регулярные абонементы и собственный ежегодный джаз-фестиваль JJ-JAZZ.С 2010 года после смерти Георгия Гараняна оркестром руководи пианист, заслуженный артист Кубани Илья Филиппов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/ot-russkoy-dukhovnoy-do-pesni-raneniya-blagotvoritelnyy-kontsert-proshel-v-mokve-1042490000.html

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