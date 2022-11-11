https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/glava-rossotrudnichestva-v-abkhazii-rasskazal-chem-ego-porazila-respublika-1042591347.html

Глава Россотрудничества в Абхазии рассказал, чем его поразила республика

Глава Россотрудничества в Абхазии рассказал, чем его поразила республика

Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. "Апсны" – это "Страна души", и это слово действительно отражает саму республику, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов во время прямого эфира с головным офисом Русского дома. Среди местных обычаев Федотова поразило то, что невестке не положено разговаривать со старшими в семье до того момента, пока она не получит разрешение. "И второй момент – это то, что нельзя жениться на родственниках и, вдобавок ко всему, нельзя жениться на родственниках по линии мамы. Что касается всего остального, Абхазия – очень красивая страна, безумно теплая как в смысле природы, так и в смысле отношений людей", – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии. Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Новый глава представительства Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям 6 июня 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kvoty-i-rabota-s-sootechestvennikami-plany-rossotrudnichestva-v-abkhazii-1040097172.html

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