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Глава Россотрудничества в Абхазии рассказал, чем его поразила республика
Глава Россотрудничества в Абхазии рассказал, чем его поразила республика
Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T18:20+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. "Апсны" – это "Страна души", и это слово действительно отражает саму республику, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов во время прямого эфира с головным офисом Русского дома. Среди местных обычаев Федотова поразило то, что невестке не положено разговаривать со старшими в семье до того момента, пока она не получит разрешение. "И второй момент – это то, что нельзя жениться на родственниках и, вдобавок ко всему, нельзя жениться на родственниках по линии мамы. Что касается всего остального, Абхазия – очень красивая страна, безумно теплая как в смысле природы, так и в смысле отношений людей", – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии. Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Новый глава представительства Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям 6 июня 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kvoty-i-rabota-s-sootechestvennikami-plany-rossotrudnichestva-v-abkhazii-1040097172.html
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абхазия, россотрудничество
абхазия, россотрудничество
Глава Россотрудничества в Абхазии рассказал, чем его поразила республика
18:20 11.11.2022 (обновлено: 18:25 11.11.2022)
Представительство Россотрудничества в Сухуме на протяжении тринадцати лет занимается вопросами абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. "Апсны" – это "Страна души", и это слово действительно отражает саму республику, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов во время прямого эфира с головным офисом Русского дома.
"Это удивительная страна. Во-первых, природа очень богатая и красивая. А что касается людей, то они достаточно теплые и отзывчивые. Что мне больше всего понравилось – здесь до сих пор в большом почете наши нравственные ценности и отношение молодого поколения к пожилому поколению", – подчеркнул Федотов.
Среди местных обычаев Федотова поразило то, что невестке не положено разговаривать со старшими в семье до того момента, пока она не получит разрешение.
"И второй момент – это то, что нельзя жениться на родственниках и, вдобавок ко всему, нельзя жениться на родственниках по линии мамы. Что касается всего остального, Абхазия – очень красивая страна, безумно теплая как в смысле природы, так и в смысле отношений людей", – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии.
Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 18 декабря 2009 года. Новый глава представительства Дмитрий Федотов приступит к своим обязанностям 6 июня 2022 года.