https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-12-i-13-noyabrya-1042590630.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 ноября

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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