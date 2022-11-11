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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 ноября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T17:15+0300
2022-11-11T17:15+0300
2022-11-11T17:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +17°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 12 и 13 ноября
17:15 11.11.2022 (обновлено: 17:40 11.11.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.