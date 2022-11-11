https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1042580142.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Ограничения на полеты ввели после 24 февраля и с тех пор не раз продлевали. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 21 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.Ограничения затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Российские авиакомпании для удобства пассажиров организуют альтернативные маршруты с задействованием воздушных гаваней Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/rospotrebnadzor-planiruet-organizovat-vyborochnoe-testirovanie-na-covid-19-v-aeroportakh-1042098186.html

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