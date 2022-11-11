https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-noyabr-1042592969.html

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за ноябрь

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за ноябрь

Граждане России, проживающие в Абхазии, разделены по возрасту на три группы - представитель каждой группы может получить причитающееся ему пособие в... 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T17:56+0300

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в ноябре 2022 года.Пенсионерам первой группы, родившимся в 1950 году и раньше, пенсию будут выплачивать 16, 17, 18 и 21 ноября.Гражданам, относящимся ко второй группе, родившимся с 1951 по 1956 годы, выдавать пенсию будут 22, 23, 24 и 25 ноября.А с 29 ноября пенсию могут получить граждане, родившиеся в 1957 году и позже.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/veterany-i-invalidy-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-poluchat-pribavku-k-pensii--1042571555.html

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