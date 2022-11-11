https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/sbornaya-abkhazii-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-matchu-s-adygeey-1042593743.html

Сборная Абхазии по футболу начала подготовку к матчу с Адыгеей

Сборная Абхазии по футболу начала подготовку к матчу с Адыгеей

Товарищеская игра Сборной Абхазии по футболу состоится 16 ноября на сухумском стадионе "Динамо". 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу начала тренировки в преддверии товарищеского матча с командой Адыгеи, которая состоится 16 ноября на столичном стадионе "Динамо"."Совсем недавно у нас состоялся Чемпионат и Кубок Абхазии. Вы помните, что президент нашей страны был в республиках Северного Кавказа, в том числе Адыгее и Кабардино-Балкарии, там говорили о взаимоотношениях, о том, как дальше сотрудничать. Мы сотрудничаем и в сфере футбола и хотим общими усилиями воплощать идеи в жизнь", - подчеркнул он.Хагба сообщил, что товарищеская игра с Адыгеей пройдет 16 ноября. А 23 ноября абхазские спортсмены встретятся с футболистами из Кабардино-Балкарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/gudauttsy--molodtsy-final-kubka-abkhazii-po-futbolu--1042530109.html

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