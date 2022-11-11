https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/tarasch-khagba-nasha-zadacha--khorosho-podgotovitsya-k-chempionatu-evropy-conifa-1042595867.html

Таращ Хагба: наша задача – хорошо подготовиться к чемпионату Европы ConIFA

Таращ Хагба: наша задача – хорошо подготовиться к чемпионату Европы ConIFA

Кубок Европы по футболу по версии ConIFA пройдет со 2 по 11 июня 2023 года на Северном Кипре. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T21:03+0300

2022-11-11T21:03+0300

2022-11-12T00:38+0300

в абхазии

абхазия

спорт

футбол

conifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/17/1040464239_0:152:2916:1792_1920x0_80_0_0_08bea08ca03214dbd79aeba7ae081239.jpg

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Задача сборной Абхазии – хорошо подготовиться к чемпионату Европы по футболу по версии ConIFA, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.Таращ Хагба также добавил, что Абхазия подала заявку на участие в турнире, который пройдет со 2 по 11 июня 2023 года."Мы понимаем, что к этому турниру нужно готовиться хорошо, и такие товарищеские матчи, как матч с командой Адыгеи, способствуют тому, чтобы наши футболисты были в тонусе. Самые сильные команды будут принимать участие в чемпионате – всего 12 сборных. И наша задача – хорошо подготовиться к этому турниру", – заметил президент ФФА.ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, футбол, conifa