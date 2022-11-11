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Таращ Хагба: наша задача – хорошо подготовиться к чемпионату Европы ConIFA
Таращ Хагба: наша задача – хорошо подготовиться к чемпионату Европы ConIFA
Кубок Европы по футболу по версии ConIFA пройдет со 2 по 11 июня 2023 года на Северном Кипре. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-11T21:03+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Задача сборной Абхазии – хорошо подготовиться к чемпионату Европы по футболу по версии ConIFA, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.Таращ Хагба также добавил, что Абхазия подала заявку на участие в турнире, который пройдет со 2 по 11 июня 2023 года."Мы понимаем, что к этому турниру нужно готовиться хорошо, и такие товарищеские матчи, как матч с командой Адыгеи, способствуют тому, чтобы наши футболисты были в тонусе. Самые сильные команды будут принимать участие в чемпионате – всего 12 сборных. И наша задача – хорошо подготовиться к этому турниру", – заметил президент ФФА.ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220605/shest-let-pobede-kak-abkhaziya-stala-chempionom-mira-po-versii-conifa-1039412187.html
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абхазия, спорт, футбол, conifa
Таращ Хагба: наша задача – хорошо подготовиться к чемпионату Европы ConIFA
21:03 11.11.2022 (обновлено: 00:38 12.11.2022)
Кубок Европы по футболу по версии ConIFA пройдет со 2 по 11 июня 2023 года на Северном Кипре.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Задача сборной Абхазии – хорошо подготовиться к чемпионату Европы по футболу по версии ConIFA, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.
"Буквально несколько дней тому назад представители ConIFA были на Северном Кипре, проводили ревизию, смотрели, как они готовятся к чемпионату Европы. Со слов нашего представителя в ConIFA Гиви Тодуа, все проходит на высочайшем уровне. Поэтому мы тоже готовимся", - отметил он.
Таращ Хагба также добавил, что Абхазия подала заявку на участие в турнире, который пройдет со 2 по 11 июня 2023 года.
"Мы понимаем, что к этому турниру нужно готовиться хорошо, и такие товарищеские матчи, как матч с командой Адыгеи, способствуют тому, чтобы наши футболисты были в тонусе. Самые сильные команды будут принимать участие в чемпионате – всего 12 сборных. И наша задача – хорошо подготовиться к этому турниру", – заметил президент ФФА.
ConIFA объединяет сборные по футболу стран и территорий, официально не вошедших в состав главной мировой футбольной ассоциации FIFA.