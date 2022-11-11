https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/ukladka-livnevogo-kollektora-v-rayone-mayaka-podoshla-k-zavershayuschey-stadii-1042594956.html

Укладка ливневого коллектора в районе Маяка подошла к завершающей стадии

Укладка ливневого коллектора в районе Маяка подошла к завершающей стадии

Работы по укладке нового ливневого коллектора идут по улице Адлейба в районе Маяка в Сухуме. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Работы по укладке нового ливневого коллектора в районе Маяка в Сухуме почти завершены, сообщает пресс-служба администрации города."Укладываем трубы пластиковые диаметром 500 миллиметров, длиной более 50 метров. На этом участке практически постоянно после дождей, стояла вода, так как старый ливневой канал был бетонным, ему более 60 лет. Он был повреждён корнями деревьев, они вросли в сам канал и препятствовали отходу воды. После прокладки данного ливневого трубопровода эта проблема будет решена", - сказал директор ДРСУ сухумской администрации Дмитрий Ахуба.Ранее для завершения работ рабочие, воспользовавшись введением графика веерных отключений, затруднившего движение троллейбусов, демонтировали столбы троллейбусных линий.Сообщается, что если не случится никаких форс-мажоров, троллейбусное движение в сторону Маяка возобновится 14 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html

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