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Выставка работ Амирана Адлейба пройдет в Сухуме
Выставка работ Амирана Адлейба пройдет в Сухуме
Открытие состоится в 13:00 в ЦВЗ Союза художников Абхазии на улице Лакоба, 31. 11.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Выставка работ Народного художника Абхазии, скульптора Амирана Адлейба откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме 14 ноября, сообщает Министерство культуры Абхазии. Изучить работы художника можно будет до 19 ноября, выставка будет доступна для всех желающих.Директор Сухумского художественного училища имени Александра Чачба Амиран Адлейба посвятил творчеству более 35 лет жизни. Он скульптор и художник, автор многих запоминающихся памятников, в том числе "Кинжала", установленного в Парке Славы в Сухуме.В августе 2022 года указом президента Амирану Адлейба было присвоено звание "Народный художник Абхазии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/boleznennaya-tema-na-ploschadke-guma-otkrylas-dvukhdnevnaya-vystavka-1039201960.html
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абхазия, новости, культура, искусство
Выставка работ Амирана Адлейба пройдет в Сухуме
10:52 11.11.2022 (обновлено: 11:11 11.11.2022)
Открытие состоится в 13:00 в ЦВЗ Союза художников Абхазии на улице Лакоба, 31.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik
. Выставка работ Народного художника Абхазии, скульптора Амирана Адлейба откроется в Центральном выставочном зале в Сухуме 14 ноября, сообщает
Министерство культуры Абхазии.
Выставка приурочена к юбилею Амирана Адлейба и включает в себя произведения, созданные им в разные годы.
Изучить работы художника можно будет до 19 ноября, выставка будет доступна для всех желающих.
Директор Сухумского художественного училища имени Александра Чачба Амиран Адлейба
посвятил творчеству более 35 лет жизни. Он скульптор и художник, автор многих запоминающихся памятников, в том числе "Кинжала", установленного в Парке Славы
в Сухуме.
В августе 2022 года указом президента Амирану Адлейба было присвоено звание "Народный художник Абхазии".