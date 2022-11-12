https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/aborigeny-na-plantatsii-kakie-abkhazskie-sorta-vinograda-vozrozhdayut-v-kaldakhuare-1042599738.html
Аборигены на плантации: какие абхазские сорта винограда возрождают в Калдахуаре
Аборигены на плантации: какие абхазские сорта винограда возрождают в Калдахуаре
Питомник для выращивания автохтонных сортов винограда был разбит энтузиастами из села Калдахуара одиннадцать лет назад в ущелье реки Бзыбь. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T14:50+0300
2022-11-12T14:50+0300
2022-11-12T14:50+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
абхазия
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0c/1042599416_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_c9a9e125afc44741cd1d864d65a3be66.jpg
Созданию питомника предшествовала долгая работа. Житель Калдахуары Джон Арлава и его единомышленники искали нужные им сорта по горам и лесам. Не обошлось и без ошибок - некоторые ягоды, которые выращивались на протяжении нескольких лет, по итогу не имели никакого отношения к абхазским сортам. Но и из них получилось отличное вино.Сейчас в питомнике произрастает 180 корней абхазского винограда сортов амлаху, ауасырхуа и, предположительно, ажьапщ. Подлинность последнего сорта еще предстоит точно определить, но в том, что это абхазский вид, Джон не сомневается.Подробнее о поисках автохтонных сортов, о том, чем отличается абхазский виноград от неабхазского и о планах виноделов на будущее читайте в материале Sputnik Абхазия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0c/1042599416_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_a4cc5a0c098dddf512aad95aaf7a3a4e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, абхазия, сельское хозяйство, видео
мультимедиа, видео, абхазия, сельское хозяйство, видео
Аборигены на плантации: какие абхазские сорта винограда возрождают в Калдахуаре
Питомник для выращивания автохтонных сортов винограда был разбит энтузиастами из села Калдахуара одиннадцать лет назад в ущелье реки Бзыбь.
Созданию питомника предшествовала долгая работа. Житель Калдахуары Джон Арлава и его единомышленники искали нужные им сорта по горам и лесам. Не обошлось и без ошибок - некоторые ягоды, которые выращивались на протяжении нескольких лет, по итогу не имели никакого отношения к абхазским сортам. Но и из них получилось отличное вино.
Сейчас в питомнике произрастает 180 корней абхазского винограда сортов амлаху, ауасырхуа и, предположительно, ажьапщ. Подлинность последнего сорта еще предстоит точно определить, но в том, что это абхазский вид, Джон не сомневается.
Подробнее о поисках автохтонных сортов, о том, чем отличается абхазский виноград от неабхазского и о планах виноделов на будущее читайте в материале
Sputnik Абхазия.