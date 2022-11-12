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Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
В турнире, который пройдет 13 ноября в столице Абхазии, примут участие восемь команд. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T19:10+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022-2023 пройдет в Сухуме 13 ноября, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В турнире принимают участие восемь команд "Дранда", "Крылья Абхазии", "Сухум", "Спартак", "Гагра", "Гюэнос", "Гудаута" и команда Абхазского госуниверситета.В первой игре сыграют команды "Дранда" и "Крылья Абхазии", во второй, которая пройдет в 12:30, за победу поборются команды "Сухум" и АГУ, в 14:00 сыграют "Гагра" и "Гюэнос", а в 15:30 встретятся команды "Гудаута" и "Спартак".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/nikita-morgunov-rasskazal-o-basketbole-lyubvi-k-sportu-zdorove-i-distsipline---1041789328.html
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абхазия, спорт, баскетбол
абхазия, спорт, баскетбол
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет в Сухуме
В турнире, который пройдет 13 ноября в столице Абхазии, примут участие восемь команд.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022-2023 пройдет в Сухуме 13 ноября, сообщает
пресс-служба Госкомспорта.
Игры начнутся в 11:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Официальная же церемония открытия запланирована на 12:15.
В турнире принимают участие восемь команд "Дранда", "Крылья Абхазии", "Сухум", "Спартак", "Гагра", "Гюэнос", "Гудаута" и команда Абхазского госуниверситета.
В первой игре сыграют команды "Дранда" и "Крылья Абхазии", во второй, которая пройдет в 12:30, за победу поборются команды "Сухум" и АГУ, в 14:00 сыграют "Гагра" и "Гюэнос", а в 15:30 встретятся команды "Гудаута" и "Спартак".