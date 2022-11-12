https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/chempionat-abkhazii-po-basketbolu-sredi-muzhskikh-komand-proydet-v-sukhume-1042601938.html

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет в Сухуме

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд пройдет в Сухуме

В турнире, который пройдет 13 ноября в столице Абхазии, примут участие восемь команд. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Чемпионат Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022-2023 пройдет в Сухуме 13 ноября, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В турнире принимают участие восемь команд "Дранда", "Крылья Абхазии", "Сухум", "Спартак", "Гагра", "Гюэнос", "Гудаута" и команда Абхазского госуниверситета.В первой игре сыграют команды "Дранда" и "Крылья Абхазии", во второй, которая пройдет в 12:30, за победу поборются команды "Сухум" и АГУ, в 14:00 сыграют "Гагра" и "Гюэнос", а в 15:30 встретятся команды "Гудаута" и "Спартак".

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