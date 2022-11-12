https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/na-naberezhnoy-sukhuma-posadili-14-novykh-palm-1042598831.html

На набережной Сухума посадили новые пальмы

На набережной Сухума посадили новые пальмы

Посадка пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были... 12.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. На набережной Сухума посадили 14 новых пальм вашингтонии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала инженер по благоустройству города Кама Кутелия.Деревья для посадок были приобретены столичной администрацией, добавила она.Также ранее, по словам Кутелия, новые деревья появились и вдоль речки у Администрации президента. Там было высажено восемь дубов на штамбе.Посадка новых пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда от в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были высажены 70 деревьев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/bolee-40-likvidambar-vysadili-shkolniki-mguydzyrkhua-v-ramkakh-ekoaktsii-1038479748.html

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