https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/na-naberezhnoy-sukhuma-posadili-14-novykh-palm-1042598831.html
На набережной Сухума посадили новые пальмы
На набережной Сухума посадили новые пальмы
Посадка пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были... 12.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. На набережной Сухума посадили 14 новых пальм вашингтонии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала инженер по благоустройству города Кама Кутелия.Деревья для посадок были приобретены столичной администрацией, добавила она.Также ранее, по словам Кутелия, новые деревья появились и вдоль речки у Администрации президента. Там было высажено восемь дубов на штамбе.Посадка новых пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда от в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были высажены 70 деревьев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/bolee-40-likvidambar-vysadili-shkolniki-mguydzyrkhua-v-ramkakh-ekoaktsii-1038479748.html
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На набережной Сухума посадили новые пальмы
12:49 12.11.2022 (обновлено: 13:51 12.11.2022)
Посадка пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были высажены около 70 деревьев.
СУХУМ, 12 нояб - Sputnik, Сария Кварацхелия. На набережной Сухума посадили 14 новых пальм вашингтонии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала инженер по благоустройству города Кама Кутелия.
“Это элитный сорт пальмы, который ранее уже был высажен на набережной. Между дворцом президента и театральной площадью оставался кусочек, который был не засажен, и мы решили продолжить начатую линию до дворца президента”, - отметила Кутелия.
Деревья для посадок были приобретены столичной администрацией, добавила она.
Также ранее, по словам Кутелия, новые деревья появились и вдоль речки у Администрации президента. Там было высажено восемь дубов на штамбе.
Посадка новых пальм на набережной Сухума началась еще в конце 2019 года. Тогда от в промежутке от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин" на набережной Махаджиров были высажены 70 деревьев.