https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/novyy-punkt-vremennoy-dislokatsii-voennykh-i-rosgvardeytsev-otkryli-v-sochi-1042597644.html

Новый пункт временной дислокации военных и росгвардейцев открыли в Сочи

Новый пункт временной дислокации военных и росгвардейцев открыли в Сочи

В пункте созданы все условия для проживания военных и росгвардейцев, тренировок, отдыха и несения службы. 12.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-12T09:45+0300

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2022-11-12T09:45+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии открыли в Сочи, сообщает пресс-служба Росгвардии. По словам главы Росгвадии, генерала армии Виктора Золотова, с начала 2022 года на Кубани введено в эксплуатацию 76 военных и специальных объектов. Всего же по итогам года планируется подготовить более 200 объектов. Также в рамках рабочей поездки Золотов вручил награды сотрудникам и военнослужащим, отличившимся в ходе военной спецоперации, и представителей организаций, принимавших активное участие в строительстве нового центра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/tsentr-podgotovki-sotrudnikov-spetsnaza-gso-otkrylsya-v-sukhume-1041251576.html

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