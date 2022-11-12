https://sputnik-abkhazia.ru/20221112/novyy-punkt-vremennoy-dislokatsii-voennykh-i-rosgvardeytsev-otkryli-v-sochi-1042597644.html
Новый пункт временной дислокации военных и росгвардейцев открыли в Сочи
Новый пункт временной дислокации военных и росгвардейцев открыли в Сочи
В пункте созданы все условия для проживания военных и росгвардейцев, тренировок, отдыха и несения службы. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T09:45+0300
2022-11-12T09:45+0300
2022-11-12T09:45+0300
сочи
новости
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии открыли в Сочи, сообщает пресс-служба Росгвардии. По словам главы Росгвадии, генерала армии Виктора Золотова, с начала 2022 года на Кубани введено в эксплуатацию 76 военных и специальных объектов. Всего же по итогам года планируется подготовить более 200 объектов. Также в рамках рабочей поездки Золотов вручил награды сотрудникам и военнослужащим, отличившимся в ходе военной спецоперации, и представителей организаций, принимавших активное участие в строительстве нового центра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/tsentr-podgotovki-sotrudnikov-spetsnaza-gso-otkrylsya-v-sukhume-1041251576.html
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сочи, новости
Новый пункт временной дислокации военных и росгвардейцев открыли в Сочи
В пункте созданы все условия для проживания военных и росгвардейцев, тренировок, отдыха и несения службы.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии открыли в Сочи, сообщает
пресс-служба Росгвардии.
"На территории нового объекта площадью семь гектаров в Красной Поляне разместится личный состав, участвующий в обеспечении правопорядка и безопасности граждан во время массовых мероприятий в городе", - говорится в сообщении.
По словам главы Росгвадии, генерала армии Виктора Золотова, с начала 2022 года на Кубани введено в эксплуатацию 76 военных и специальных объектов. Всего же по итогам года планируется подготовить более 200 объектов.
Также в рамках рабочей поездки Золотов вручил награды сотрудникам и военнослужащим, отличившимся в ходе военной спецоперации, и представителей организаций, принимавших активное участие в строительстве нового центра.