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Пианист Дмитрий Маслеев даст концерт в Абхазии
Пианист Дмитрий Маслеев даст концерт в Абхазии
Музыкальный вечер, который пройдет в здании Госфилармонии в Сухуме, организован в рамках программы обмена культурными мероприятиями между Абхазией и Россией. 12.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-12T09:00+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году Дмитрий Маслеев даст концерт в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, сообщает Министерство культуры Абхазии. В программу концерта войдут классические произведения разных эпох – мелодии, сочиненные Бетховеном, Чайковским, Рахманиновым. Кроме того, 17 ноября музыкант проведет мастер-класс для учащихся музыкальных школ и студентов Сухумского музучилища в Абхазском драмтеатре.Приезд Маслеева пройдет благодаря программе "Обменные культурные мероприятия Абхазии и России". Кроме того, в рамках той же программы 19 ноября в столице выступит джаз-оркестр "Биг бэнд Георгия Гараняна" – музыканты исполнят джазовые композиции, а также популярные песни и советские хиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/dzhazovyy-big-bend-georgiya-garanyana-vystupit-v-abkhazii-1042574554.html
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абхазия, новости, культура, музыка
абхазия, новости, культура, музыка
Пианист Дмитрий Маслеев даст концерт в Абхазии
Музыкальный вечер, который пройдет в здании Госфилармонии в Сухуме, организован в рамках программы обмена культурными мероприятиями между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik.
Пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году Дмитрий Маслеев даст концерт в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, сообщает
Министерство культуры Абхазии.
Музыкальный вечер состоится 18 ноября, вход свободный.
В программу концерта войдут классические произведения разных эпох – мелодии, сочиненные Бетховеном, Чайковским, Рахманиновым.
Кроме того, 17 ноября музыкант проведет мастер-класс для учащихся музыкальных школ и студентов Сухумского музучилища в Абхазском драмтеатре.
Приезд Маслеева пройдет благодаря программе "Обменные культурные мероприятия Абхазии и России". Кроме того, в рамках той же программы 19 ноября в столице выступит джаз-оркестр "Биг бэнд Георгия Гараняна" – музыканты исполнят джазовые композиции, а также популярные песни и советские хиты.