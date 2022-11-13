https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/apokalipsis-ne-segodnya-kak-i-kogda-vymret-chelovechestvo-1042603686.html

Апокалипсис не сегодня: как и когда вымрет человечество

Апокалипсис не сегодня: как и когда вымрет человечество

Ученые всерьез исследуют возможность глобальной катастрофы, способной уничтожить человечество. 13.11.2022, Sputnik Абхазия

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в мире

наука

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. О наиболее вероятных сценариях и о том, стоит ли их опасаться — в материале Николая Гурьянова для РИА Новости."Мусор на входе, мусор на выходе"СМИ, в том числе в России, опубликовали предсказания суперкомпьютера о том, что к 2050-му наступит "конец света". На самом деле речь идет о прогнозе полувековой давности, хотя в британском таблоиде, послужившем источником перепечаток, это подали как новость.В 2018-м Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) достала из архивов и разместила на YouTube ролик ноября 1973-го о компьютерной программе World 1 ("Мир-1"), созданной системологом Джеем Форрестером из Массачусетского технологического университета.Из закадрового текста следует, что самая современная на тот момент вычислительная техника (которую по нынешним меркам нельзя назвать суперкомпьютером) не видит в нашем будущем ничего хорошего.В сюжете австралийского телевидения были, мягко говоря, неточности и преувеличения.В 1972-м Римский клуб — международный аналитический центр, в который от Советского Союза тогда входил великий физик Сергей Капица — опубликовал доклад "Пределы роста".Документ подготовила группа под руководством американского ученого Денниса Медоуза. На основе разработок Джея Форрестера он создал модель World 3 ("Мир-3"). Как следовало из заголовка, задачей было определить пределы роста человеческой популяции и экономического развития планеты. Программа учитывала несколько основных показателей: невозобновляемые ресурсы, промышленный и сельскохозяйственный капитал, капитал сферы услуг, свободную землю, сельхозугодья, городскую и промышленную застройку, неудаляемые загрязнители, численность населения.В результате получили 12 сценариев развития событий. Из них пять, включая базовый, предсказывали увеличение населения планеты до десяти-двенадцати миллиардов человек, а потом — резкий спад до одного-трех миллиардов со значительным понижением уровня жизни. Остальные варианты делились на "благоприятные" (предполагали, в частности, мягкое ограничение рождаемости) и "менее благоприятные". Ни один из них не приводил к "концу цивилизации" или "вымиранию человечества".Сразу после выхода доклад подвергся жесткой критике. "Пределы роста", на наш взгляд, — пустая и вводящая в заблуждение работа. Ее внушительный аппарат компьютерных технологий и системного жаргона <...> берет произвольные предположения, встряхивает их и делает произвольные выводы, которые кажутся научными", — писала The New York Times в апреле 1972-го.Тем не менее в 1988-м экономисты отмечали, что некоторые пророчества Медоуза сбываются.Но ключевая проблема, которая особенно беспокоила Римский клуб в то время — перенаселение — похоже, не угрожает цивилизации. ООН прогнозирует, что в 2080-х на планете будет около 10,4 миллиарда человек, после чего рост прекратится.Более современные прогнозыЕсть и более свежие научные предсказания апокалипсиса. В 2015-м исследователи из шведского Фонда глобальных проблем в сотрудничестве с Институтом будущего человечества Оксфордского университета выпустили отчет, в котором описали 12 наиболее вероятных глобальных рисков на ближайшие 100 лет.Оценивали угрозы на основе изучения профильной научной литературы и приоритетов тех организаций, которые должны их купировать. Пришли к следующим выводам.Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом — самая высокая, десять процентов. ИИ может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов, и не исключено, что сочтет людей помехой на этом пути. А у человечества, скорее всего, не найдется инструментов, чтобы контролировать сверхразум. С другой стороны, если ИИ не выйдет из-под контроля, он решит большинство других наших экзистенциальных проблем.Шансы на ядерный армагеддон — один к двадцати. Столько же — у гибельной пандемии (до ковида еще было пять лет), фатального изменения климата (правда, не за один, а за два века) и пока неизвестных глобальных угроз.Возможность апокалипсиса из-за синтетической биологии (прежде всего имеется в виду распространение искусственного патогена) — один процент. Чуть меньше вероятность гибели после изобретения супероружия с помощью нанотехнологий и экологического коллапса.Глобальная катастрофа из-за падения метеорита — одна сотая процента, из-за извержения супервулкана — две тысячных.Что естественно, то не без вымиранияИз всех существовавших на Земле видов животных более 99 процентов вымерли — по естественным причинам. Хотя для Homo sapiens и существуют антропогенные экзистенциальные риски, наш конец, скорее всего, наступит в результате природных событий — изменения экологических условий, эволюционной гонки, извержения вулкана или удара метеорита. Вероятность этого в 2019-м подсчитали ученые из Оксфорда.Исходя из этого, подсчитали, что шансы исчезновения человечества в ближайшее время ниже, чем один к 14 тысячам. А скорее всего, и того меньше — один к 87 тысячам. И это еще, как выражаются авторы расчетов, “консервативные оценки”.Отметим, что все подобные работы не учитывают другие космические опасности. Например, гамма-всплески — масштабные выбросы энергии, способные моментально испепелить нашу планету.Зебр жалко, людей нетДругая команда ученых из Оксфорда в том же 2019-м выяснила, что гибель всего человечества не так уж сильно беспокоит людей. Участников эксперимента (две с половиной тысячи граждан США и Великобритании) попросили ответить на вопрос, что хуже — полное исчезновение популяции Homo sapiens по той или иной причине или гибель 80 процентов. Большинство указали на второй вариант."То есть они не считают вымирание человечества однозначно плохим", — отмечают авторы работы.Это объяснили тем, что люди задумались о выживании в постапокалиптическом мире. Примечательно, что при ответе на тот же вопрос, но относительно зебр, выбор был противоположным.В то же время респонденты оценили полное исчезновение нашего вида как нечто исключительно плохое, когда условия задания изменились: было сказано, что для уцелевших в глобальном катаклизме двадцати процентов наступит жизнь "лучше, чем сегодня, во всех мыслимых отношениях".В отличие от алармистских сюжетов в СМИ, современные научные прогнозы не предполагают скорой гибели человечества. Но и глобального улучшения жизни в обозримом будущем ученые не обещают.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/superkompyuter-nazval-datu-kontsa-sveta-1042545966.html

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