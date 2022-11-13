Апокалипсис не сегодня: как и когда вымрет человечество
11:25 13.11.2022 (обновлено: 11:41 13.11.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTФотография астронавта, опубликованная Земной обсерваторией НАСА 26 декабря 2011 года
© AFP 2022 / HANDOUT
Ученые всерьез исследуют возможность глобальной катастрофы, способной уничтожить человечество.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. О наиболее вероятных сценариях и о том, стоит ли их опасаться — в материале Николая Гурьянова для РИА Новости.
"Мусор на входе, мусор на выходе"
СМИ, в том числе в России, опубликовали предсказания суперкомпьютера о том, что к 2050-му наступит "конец света". На самом деле речь идет о прогнозе полувековой давности, хотя в британском таблоиде, послужившем источником перепечаток, это подали как новость.
В 2018-м Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) достала из архивов и разместила на YouTube ролик ноября 1973-го о компьютерной программе World 1 ("Мир-1"), созданной системологом Джеем Форрестером из Массачусетского технологического университета.
Из закадрового текста следует, что самая современная на тот момент вычислительная техника (которую по нынешним меркам нельзя назвать суперкомпьютером) не видит в нашем будущем ничего хорошего.
"К 2020-му планета окажется в критическом состоянии, — сообщалось в репортаже. — Если ничего с этим не делать, качество жизни упадет до нуля. Загрязнение станет настолько серьезным, что начнет убивать людей. Это приведет к сокращению населения до уровня ниже 1900 года. С 2040-го по 2050-й цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем, перестанет существовать".
В сюжете австралийского телевидения были, мягко говоря, неточности и преувеличения.
В 1972-м Римский клуб — международный аналитический центр, в который от Советского Союза тогда входил великий физик Сергей Капица — опубликовал доклад "Пределы роста".
Документ подготовила группа под руководством американского ученого Денниса Медоуза. На основе разработок Джея Форрестера он создал модель World 3 ("Мир-3"). Как следовало из заголовка, задачей было определить пределы роста человеческой популяции и экономического развития планеты. Программа учитывала несколько основных показателей: невозобновляемые ресурсы, промышленный и сельскохозяйственный капитал, капитал сферы услуг, свободную землю, сельхозугодья, городскую и промышленную застройку, неудаляемые загрязнители, численность населения.
В результате получили 12 сценариев развития событий. Из них пять, включая базовый, предсказывали увеличение населения планеты до десяти-двенадцати миллиардов человек, а потом — резкий спад до одного-трех миллиардов со значительным понижением уровня жизни. Остальные варианты делились на "благоприятные" (предполагали, в частности, мягкое ограничение рождаемости) и "менее благоприятные". Ни один из них не приводил к "концу цивилизации" или "вымиранию человечества".
Сразу после выхода доклад подвергся жесткой критике. "Пределы роста", на наш взгляд, — пустая и вводящая в заблуждение работа. Ее внушительный аппарат компьютерных технологий и системного жаргона <...> берет произвольные предположения, встряхивает их и делает произвольные выводы, которые кажутся научными", — писала The New York Times в апреле 1972-го.
Авторы статьи добавляли: "Пределы роста" <...> лучше всего охарактеризовать не как повторное открытие законов природы, а как повторное открытие старейшего принципа информатики: "Мусор на входе, мусор на выходе".
Тем не менее в 1988-м экономисты отмечали, что некоторые пророчества Медоуза сбываются.
Но ключевая проблема, которая особенно беспокоила Римский клуб в то время — перенаселение — похоже, не угрожает цивилизации. ООН прогнозирует, что в 2080-х на планете будет около 10,4 миллиарда человек, после чего рост прекратится.
Более современные прогнозы
Есть и более свежие научные предсказания апокалипсиса. В 2015-м исследователи из шведского Фонда глобальных проблем в сотрудничестве с Институтом будущего человечества Оксфордского университета выпустили отчет, в котором описали 12 наиболее вероятных глобальных рисков на ближайшие 100 лет.
Оценивали угрозы на основе изучения профильной научной литературы и приоритетов тех организаций, которые должны их купировать. Пришли к следующим выводам.
Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом — самая высокая, десять процентов. ИИ может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов, и не исключено, что сочтет людей помехой на этом пути. А у человечества, скорее всего, не найдется инструментов, чтобы контролировать сверхразум. С другой стороны, если ИИ не выйдет из-под контроля, он решит большинство других наших экзистенциальных проблем.
9 ноября, 13:50
Шансы на ядерный армагеддон — один к двадцати. Столько же — у гибельной пандемии (до ковида еще было пять лет), фатального изменения климата (правда, не за один, а за два века) и пока неизвестных глобальных угроз.
Возможность апокалипсиса из-за синтетической биологии (прежде всего имеется в виду распространение искусственного патогена) — один процент. Чуть меньше вероятность гибели после изобретения супероружия с помощью нанотехнологий и экологического коллапса.
Глобальная катастрофа из-за падения метеорита — одна сотая процента, из-за извержения супервулкана — две тысячных.
Что естественно, то не без вымирания
Из всех существовавших на Земле видов животных более 99 процентов вымерли — по естественным причинам. Хотя для Homo sapiens и существуют антропогенные экзистенциальные риски, наш конец, скорее всего, наступит в результате природных событий — изменения экологических условий, эволюционной гонки, извержения вулкана или удара метеорита. Вероятность этого в 2019-м подсчитали ученые из Оксфорда.
Человечеству около 200 тысяч лет. Другие виды гоминин (такие как Homo erectus и Homo habilis) прожили, по разным оценкам, от 620 до 970 тысяч лет. Массовые вымирания происходили примерно раз в 100 миллионов лет, масштабные извержения вулканов — 20-30 миллионов, столкновения Земли с крупным небесным телом — 15 миллионов.
Исходя из этого, подсчитали, что шансы исчезновения человечества в ближайшее время ниже, чем один к 14 тысячам. А скорее всего, и того меньше — один к 87 тысячам. И это еще, как выражаются авторы расчетов, “консервативные оценки”.
Отметим, что все подобные работы не учитывают другие космические опасности. Например, гамма-всплески — масштабные выбросы энергии, способные моментально испепелить нашу планету.
Зебр жалко, людей нет
Другая команда ученых из Оксфорда в том же 2019-м выяснила, что гибель всего человечества не так уж сильно беспокоит людей. Участников эксперимента (две с половиной тысячи граждан США и Великобритании) попросили ответить на вопрос, что хуже — полное исчезновение популяции Homo sapiens по той или иной причине или гибель 80 процентов. Большинство указали на второй вариант.
"То есть они не считают вымирание человечества однозначно плохим", — отмечают авторы работы.
Это объяснили тем, что люди задумались о выживании в постапокалиптическом мире. Примечательно, что при ответе на тот же вопрос, но относительно зебр, выбор был противоположным.
В то же время респонденты оценили полное исчезновение нашего вида как нечто исключительно плохое, когда условия задания изменились: было сказано, что для уцелевших в глобальном катаклизме двадцати процентов наступит жизнь "лучше, чем сегодня, во всех мыслимых отношениях".
В отличие от алармистских сюжетов в СМИ, современные научные прогнозы не предполагают скорой гибели человечества. Но и глобального улучшения жизни в обозримом будущем ученые не обещают.