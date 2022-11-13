https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-vystavka-i-solnyy-kontsert-1042606724.html
Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и сольный концерт
Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и сольный концерт
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 14 по 20 ноября. 13.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-13T15:50+0300
2022-11-13T15:50+0300
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Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя насыщена культурными событиями. Так 18 октября в 19:00 в Абхазском государственном театре планируют показать спектакль режиссера Мадины Аргун “Сария”. Постановка повествует о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба.В Молодежном театре также запланирован показ исторического спектакля “Келешбей”. Он состоится 14 ноября в 18:30.Насыщенный график и в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.14 и 15 ноября актеры театра покажут постановку "В Лучах". Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.17 ноября в 17:00 - “Ревизор” по произведению Гоголя. Постановкаарежиссера из России Андрея Тимошенко.18 ноября в 19:00 будет показ спектакля “Последний из ушедших” режиссера-постановщика Джамбула Жордания. Постановка по знаменитому одноименному роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба о трагической судьбе убыхов, которые вынуждены были после Кавказской войны оставить свою родину.19 ноября в 15:00 в РУСДРАМе покажут детский спектакль “Буратино” в постановке Джамбула Жордания.На предстоящей неделе в Сухуме запланирована одна выставка. В ЦВЗ с 14 по 19 ноября пройдет персональная выставка Народного художника Абхазии, скульптора и живописца Амирана Адлейба.А на культурной площадке SKLAD 18 ноября в 19:00 состоится сольный концерт Артема Жордания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html
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Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и сольный концерт
15:50 13.11.2022 (обновлено: 15:54 13.11.2022)
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 14 по 20 ноября.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Предстоящая неделя насыщена культурными событиями. Так 18 октября в 19:00 в Абхазском государственном театре планируют показать спектакль режиссера Мадины Аргун “Сария”. Постановка повествует о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба.
В Молодежном театре также запланирован показ исторического спектакля “Келешбей”. Он состоится 14 ноября в 18:30.
Режиссер спектакля — Шалва Гицба. Автор исторической драмы — Анзор Мукба. Главную роль исполняет актер Аслан Анкуаб.
Насыщенный график и в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.
14 и 15 ноября актеры театра покажут постановку "В Лучах". Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.
17 ноября в 17:00 - “Ревизор” по произведению Гоголя. Постановкаарежиссера из России Андрея Тимошенко.
18 ноября в 19:00 будет показ спектакля “Последний из ушедших” режиссера-постановщика Джамбула Жордания. Постановка по знаменитому одноименному роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба о трагической судьбе убыхов, которые вынуждены были после Кавказской войны оставить свою родину.
19 ноября в 15:00 в РУСДРАМе покажут детский спектакль “Буратино” в постановке Джамбула Жордания.
На предстоящей неделе в Сухуме запланирована одна выставка. В ЦВЗ с 14 по 19 ноября пройдет персональная выставка Народного художника Абхазии, скульптора и живописца Амирана Адлейба.
А на культурной площадке SKLAD 18 ноября в 19:00 состоится сольный концерт Артема Жордания.