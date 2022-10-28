Письма о себе: в РУСДРАМе показали спектакль о Марии Кюри
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс- конференция, посвященная премьере моноспектакля Ирины Делба "В лучах"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Пресс-показ моно-спектакля "В лучах" состоялся в Русском драматическом театре 28 октября. Среди первых зрителей оказался и корреспондент Sputnik Абхазия.
Ирина Делба, выпускница "Щуки" (Театральный институт имени Бориса Щукина - прим. ред.), работает в труппе Русского драматического театра с 2019 года. Это первый спектакль, где она выступает в главной и единственной роли.
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"Поднимаю гору"
"В лучах" - произведение одного из выдающихся польских драматургов Артура Палыги. Он придумал пьесу, которая основывается на биографии и дневниках Марии Кюри, письмах, которые она адресует самой себе, дочкам и мужу.
Мария Склодовская-Кюри - ученый из Варшавы, педагог, общественный деятель. Она - первая и единственная женщина, которая дважды стала лауреатом Нобелевской премии в области химии и физики. Совместно с мужем Пьером Кюри Мария была первооткрывательницей радиации и автором самого термина "радиоактивность", открыла химические элементы радий и полоний.
В интервью для сайта РУСДРАМа Ирина Делба, рассказывает, что когда она получила роль Кюри, то "почувствовала себя ребенком на Новый год, которому под елку положили подарок, о котором он мог только мечтать ночи напролет".
В интервью для сайта РУСДРАМа Ирина Делба, рассказывает, что когда она получила роль Кюри, то "почувствовала себя ребенком на Новый год, которому под елку положили подарок, о котором он мог только мечтать ночи напролет".
На пресс-конференции перед спектаклем Делба заметно нервничала и призналась, что ей легче рассказать о своих эмоциях на сцене.
"Это для меня большой опыт, как будто я не поднимаюсь в гору, а поднимаю гору",- поделилась она.
По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, для молодой актрисы моноспектакль - серьёзный творческий вызов, по объему материал был очень большим.
"Прошлое, будущее, настоящее - все смешалось в котле, в котором Мария варила урановую смолу", - рассказал Хинтба.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
На сцене Делба выполнила данное на пресс-конференции обещание, рассказала о любви, одиночестве, ценностях, материнстве, преданности, науке, целеустремленности, предательстве, самопожертвовании и многом другом, с чем ее героине пришлось столкнуться. Все истории выражены в письмах, которые Кюри на разных жизненных этапах писала самой себе.
Сыграть, наполнить, прожить
"В лучах" - первая премьера 42 театрального сезона. По словам Хинтба, эту постановку до РУСДРАМа ставил лишь театр Ленсовета.
Гендиректор театра посоветовал зрителям перед походом на спектакль хотя бы вкратце ознакомиться с биографией Кюри.
23 октября, 23:54
По его словам, Мария как личность отличалась невероятным трудолюбием и упорством. "Есть только воля", – таков был ее девиз. Хинтба считает, что Делба в чем-то похожа на Кюри - в ней сочетаются интеллектуальность и чувственность.
Режиссер постановки - Антон Корнилов. Это его вторая работа в театре, первая – "Рассказ мула старого Хабуга". По словам Корнилова, зритель не должен делать своих выводов и ставить оценок по премьерному показу – весь материал еще нужно сыграть, наполнить, прожить.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава
Моноспектакль "В лучах".
"Моей задачей было не мешать, потому что здесь очень сложная история, и режиссеру нужно не навредить ей", - добавил он.
По мнению Корнилова, в моноспектакле личные качества исполнителя перекликаются с самой ролью, которую "нужно подпустить к себе чуть глубже".
Для широкого зрителя показ моноспектакля начнется уже завтра, 29 октября.