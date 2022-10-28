https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html

Письма о себе: в РУСДРАМе показали спектакль о Марии Кюри

Письма о себе: в РУСДРАМе показали спектакль о Марии Кюри

Пресс-показ моно-спектакля "В лучах" состоялся в Русском драматическом театре 28 октября. Среди первых зрителей оказался и корреспондент Sputnik Абхазия. 28.10.2022, Sputnik Абхазия

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Ирина Делба, выпускница "Щуки" (Театральный институт имени Бориса Щукина - прим. ред.), работает в труппе Русского драматического театра с 2019 года. Это первый спектакль, где она выступает в главной и единственной роли.Sputnik"Поднимаю гору""В лучах" - произведение одного из выдающихся польских драматургов Артура Палыги. Он придумал пьесу, которая основывается на биографии и дневниках Марии Кюри, письмах, которые она адресует самой себе, дочкам и мужу.Мария Склодовская-Кюри - ученый из Варшавы, педагог, общественный деятель. Она - первая и единственная женщина, которая дважды стала лауреатом Нобелевской премии в области химии и физики. Совместно с мужем Пьером Кюри Мария была первооткрывательницей радиации и автором самого термина "радиоактивность", открыла химические элементы радий и полоний.В интервью для сайта РУСДРАМа Ирина Делба, рассказывает, что когда она получила роль Кюри, то "почувствовала себя ребенком на Новый год, которому под елку положили подарок, о котором он мог только мечтать ночи напролет".На пресс-конференции перед спектаклем Делба заметно нервничала и призналась, что ей легче рассказать о своих эмоциях на сцене.По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, для молодой актрисы моноспектакль - серьёзный творческий вызов, по объему материал был очень большим. "Прошлое, будущее, настоящее - все смешалось в котле, в котором Мария варила урановую смолу", - рассказал Хинтба.На сцене Делба выполнила данное на пресс-конференции обещание, рассказала о любви, одиночестве, ценностях, материнстве, преданности, науке, целеустремленности, предательстве, самопожертвовании и многом другом, с чем ее героине пришлось столкнуться. Все истории выражены в письмах, которые Кюри на разных жизненных этапах писала самой себе.Сыграть, наполнить, прожить"В лучах" - первая премьера 42 театрального сезона. По словам Хинтба, эту постановку до РУСДРАМа ставил лишь театр Ленсовета.Гендиректор театра посоветовал зрителям перед походом на спектакль хотя бы вкратце ознакомиться с биографией Кюри.По его словам, Мария как личность отличалась невероятным трудолюбием и упорством. "Есть только воля", – таков был ее девиз. Хинтба считает, что Делба в чем-то похожа на Кюри - в ней сочетаются интеллектуальность и чувственность.Режиссер постановки - Антон Корнилов. Это его вторая работа в театре, первая – "Рассказ мула старого Хабуга". По словам Корнилова, зритель не должен делать своих выводов и ставить оценок по премьерному показу – весь материал еще нужно сыграть, наполнить, прожить."Моей задачей было не мешать, потому что здесь очень сложная история, и режиссеру нужно не навредить ей", - добавил он.По мнению Корнилова, в моноспектакле личные качества исполнителя перекликаются с самой ролью, которую "нужно подпустить к себе чуть глубже".Для широкого зрителя показ моноспектакля начнется уже завтра, 29 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/perepalka-na-stsene-rusdram-zakryl-41-y-teatralnyy-sezon-1042213730.html

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